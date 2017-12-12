تنمية الصادرات : التحضير لمعرضين دوليين العام المقبل

استراتيجية لإدخال قصب السكر والمنتجات الكيميائية ضمن صادراتنا للصين









سمر السيد







قال حسام يونس، المدير العام لشئون القطاعات التصديرية بهيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة تحضر حاليًّا للمشاركة فى معرضيين دوليين، خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن المعرض الأول يتمثل فى هونج كونج لأطعمة "الحلال"، يناير المقبل.





وأضاف، فى كلمته بالندوة التى نظمتها الجمعية، صباح اليوم، عن تأثير استخدام "اليوان" كعملة فى سلة العملات الدولية على مجالات التعاون الاقتصادى المصرى الصينى، أنه سيتم التنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية للتحضير للمعرض الثانى المقرر أن تستضيفه العاصمة الصينية بكين فى نوفمبر 2018 لتحسين طريقة عرض المنتجات واختيار الشركات.





وأكد أن الصين تعتبر نموذجًا اقتصاديًّا جيدًا فى الوقت الحاضر، إذ تأتى بعد الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد على مستوى العالم وفى المرتبة الأولى على مستوى الصادرات.





وأوضح أن الهيئة تعمل من خلال 3 أعمدة، الأول وضع استراتيجة تدعيم الصادرات بالتعاون مع المجالس التصديرية وقطاع الأعمال وتنفيذ المعارض والمشاركة فى المعارض الدولية وتوفير التدريب والدعم الفنى لمجتمع الأعمال لتقوية والارتقاء وبناء القدرات.





ولفت إلى أن هناك استراتيجية حاليًّا بالهيئة لإدخال قصب السكر والمنتجات الكيميائية والأدوية ضمن قائمة المنتجات المصدرة للصين، وهى الفواكه المجففة أو الطازجة والأقطان للاستفادة من اتفاق مبادلة العملات الموقَّع بين البنكين المركزيين للبلدين العام الماضى.



