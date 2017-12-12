EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
تنمية الصادرات : التحضير لمعرضين دوليين العام المقبل
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 04:36 م
هيئة تنمية الصادرات
أخر الأخبار
هيئة تنمية الصادرات
استراتيجية لإدخال قصب السكر والمنتجات الكيميائية ضمن صادراتنا للصين
سمر السيد
قال حسام يونس، المدير العام لشئون القطاعات التصديرية بهيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة تحضر حاليًّا للمشاركة فى معرضيين دوليين، خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن المعرض الأول يتمثل فى هونج كونج لأطعمة "الحلال"، يناير المقبل.
وأضاف، فى كلمته بالندوة التى نظمتها الجمعية، صباح اليوم، عن تأثير استخدام "اليوان" كعملة فى سلة العملات الدولية على مجالات التعاون الاقتصادى المصرى الصينى، أنه سيتم التنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية للتحضير للمعرض الثانى المقرر أن تستضيفه العاصمة الصينية بكين فى نوفمبر 2018 لتحسين طريقة عرض المنتجات واختيار الشركات.
وأكد أن الصين تعتبر نموذجًا اقتصاديًّا جيدًا فى الوقت الحاضر، إذ تأتى بعد الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد على مستوى العالم وفى المرتبة الأولى على مستوى الصادرات.
وأوضح أن الهيئة تعمل من خلال 3 أعمدة، الأول وضع استراتيجة تدعيم الصادرات بالتعاون مع المجالس التصديرية وقطاع الأعمال وتنفيذ المعارض والمشاركة فى المعارض الدولية وتوفير التدريب والدعم الفنى لمجتمع الأعمال لتقوية والارتقاء وبناء القدرات.
ولفت إلى أن هناك استراتيجية حاليًّا بالهيئة لإدخال قصب السكر والمنتجات الكيميائية والأدوية ضمن قائمة المنتجات المصدرة للصين، وهى الفواكه المجففة أو الطازجة والأقطان للاستفادة من اتفاق مبادلة العملات الموقَّع بين البنكين المركزيين للبلدين العام الماضى.
ونوه بأن استخدام اليوان الصينى ضمن المبادلات التجارية مع مصر سيساعد فى تنفيذ المعاملات التجارية بسهولة، وليس بحاجة لاستخدام عملة ثالثة، الأمر الذى سيؤدى لتشجيع التجارة المشتركة.
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا