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استثمار
مدبولى: مصر تتمتع بصورة إيجابية لدى الأجانب
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 04:29 م
مصطفي مدبولي
أخر الأخبار
وزير الاسكان
هاجر عمران
قال مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الإسكان، إنه التقى خلال الفترة القليلة الماضية بالعديد من ممثلى السفارات والوكالات الأجنبية والشركات العالمية ولمس تمتع مصر لديهم بصورة إيجابية خاصة بسبب ارتفاع الطلب والاستهلاك، لأن السوق لديها 100 مليون مستهلك.
وأضاف خلال كلمته بالغرفة الأمريكية للتجارة منذ قليل تحت عنوان "صناعة العقارات الاستثمار فى المستقبل" أن تحقيق التنمية الحقيقية و مواجهة الطلب العالى لن يتم بغير القطاع الخاص مشيرا إلى أن البلاد تسعى لتنفيذ مشروعات كبيرة فى قطاع العقارات ومنها العاصمة الإدارية الجديدة و شرق بورسعيد و العلمين الجديدة و المنصورة الجديدة .
وشدد على أن الحكومة تسعى إلى تقليص الفجوة بين العرض و الطلب وتعول فى ذلك على القطاع الخاص و تابع : سنكون سعداء للغاية إذا ما تراجع دور الدولة فى تنفيذ المشروعات و اكتفت بدور المشرف و المشرع فى حين تنامى دور القطاع الخاص.
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