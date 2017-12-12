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سيـــاســة
إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر البحر الأحمر
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 04:09 م
سفينة
أخر الأخبار
سفينة
بدور إبراهيم
تمكنت عناصر من القوات البحرية من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عن طريق البحر الأحمر حيث وردت معلومات تفيد باعتزام إحدى السفن القيام بعملية تهريب للمواد المخدرة
وقد صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة إلي القوات البحرية بدفع إحدى وحداتها البحرية لمعارضة السفينة المشتبة بها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش.
وأسفر البحث عن ضبط السفينة وبداخلها كمية من مخدر الأيس تقدر ب 7 كيلو جرام من المادة الفعالة لتصنيع المخدرات والمدرج جدول أول مخدرات
وتم القبض على طاقم السفينة والمكون من عدد 10 افراد من جنسيات مختلفة ، واقتياد المهربين والمضبوطات إلى أقرب نقطة بحرية لتسليمهم إلى جهات الاختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
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