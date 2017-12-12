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بورصة وشركات
سهم ابن سينا يتصدر تداولات البورصة
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 03:53 م
سهم
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سهم
ارتفع 15.8% بتداولات قيمتها 348.9 مليون جنيه
مصطفى طلعت
استقبلت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، وافداً جديداً وهو سهم شركة ابن سينا فارما للأدوية، والذي شهد صعوداً ملحوظاً متصدراً قيم التداولات في أولى أيام تعاملاته بالسوق الرئيسي.
وسجل السهم إداءاً متميزاً، إذ إرتفع السهم بحوالي 15.86%، مع إغلاق جلسة التداول مسجلاً مستوى 6.72 جنيه، بتداولات قيمتها 348.9 مليون جنيه، من خلال شراء وبيع 51.98 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 4.5 ألف عملية.
يشار إلى أنه تم التداول على السهم بسعر 5.80 جنيه، وتم تغطية الطرح الخاص نحو 17 مرة واستحوذ الأجانب على 43.81% منه والعرب على نحو 19.97 % وجاءت حصة المصريين بنسبة 36.21%.، فيما بلغت نسبة تغطية الطرح العام أكثر من 18 مرة استحوذ المصريين على 92.22 % منه والعرب على 6.59% والأجانب على 1.19%.
وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم على صعود جماعي ملحوظ، وإرتفع المؤشر الرئيسي بحوالي 1.1%، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة أقل بلغت 0.50%، وإمتد الإرتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً 0.89%.
وشاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في قرع جرس التداول، اليوم، بمناسبة بدء التداول على السهم، بحضور كل من محمد فريد رئيس البورصة ومحمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة، بالإضافة إلى ممثلي شركة ابن سينا، وبالإضافة إلى ممثلين لشركة بلتون المالية القابضة التي قامت بدور مدير الطرح.
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