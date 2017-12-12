القوى العاملة تسلم 81 عاملا عقود عملهم بالخليج

ولاء البري

سلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، 81 عاملا عقود عملهم بشركة للمرطبات في إحدى دول الخليج في مجالات المبيعات والتسويق والسائقين.



وأكد "سعفان" أن الدولة المصرية تقف خلف جميع عمالها في أى دولة، وأن السفارة المصرية، ومكتب التمثيل العمالي مكرسين لخدمة العمال بالخارج والوقوف بجانبهم والدفاع عنهم إذا ما تعرضوا لأى مشكلة .



وأضاف الوزير إلى أن التواصل الدائم بين العمالة المصرية والمستشار العمالى يمنع وقوع العامل في أى مشكلة قانونية من خلال الاطلاع على أحدث القرارات والقوانين في الدولة التي يعمل بها وبالتالي لا يقع العامل المصري تحت طائلة المخالفات القانونية.



وشدد "سعفان" على أن مصر في هذه المرحلة الجدية ترعى أبنائها وتهتم بهم ولا تسمح بضياع حقوقهم أو إهدار كرامتهم ، مشيرا إلى أنه الحادث الأخير الذي تعرض له المواطن المصري بدولة الكويت تكاتفت الدولة جميعا من أجل رعايته ومتابعة سير التحقيقات لحصوله على حقوقه .



ونوه الوزير إلى أن اجتهاد كل عامل في مكانه يرسخ صورة ذهنية عن العمالة المصرية بالكامل ويؤكد أمانتها وإخلاصها ، موضحا ضرورة التكاتف بين جميع المصريين وأن يكونوا على قلب رجل واحد .

