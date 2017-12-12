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سيـــاســة
عابد: حلم الضبعة النووي أصبح واقعا بعد 60 عاما
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 02:39 م
النائب علاء عابد
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النائب علاء عابد
ياسمين فواز
أشاد النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسى العقد النهائى خلال زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمس للقاهرة لمشروع محطة الضبعة النووية
وأوضح عابد في بيان اليوم أن هذه الخطوة تأتي بعد تأجيل دخول مصر لعصر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لأكثر من 60 عاما.
وأضاف حلم المصريين بدخول مصر لعالم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية أصبح أمرا واقعيا
وأشاد بتعاون روسيا والرئيس الروسى بوتين مع مصر لإنشاء محطة الضبعة النووية
وأكد عابد أن مشروع الضبعة النووى يعتبر واحدا من أهم المشروعات القومية الكبرى.
وتوقع أن يكون له دوره الكبير فى تحقيق التنمية خاصة أنه يسهم فى إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء التى ستلبى الاحتياجات المتزايدة فى تغطية احتياجات المشروعات الصناعية والانتاجية الجديدة فى مختلف أنحاء البلاد خاصة داخل المشروعات القومية العملاقة التى تقوم مصر حاليا بتنفيذها
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