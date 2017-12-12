السويدي: دعم مصر ليس حزبا سياسيا

محمد السويدي اتئلاف دعم مصر

ياسمين فواز:



افتتح المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، مركز تنمية المجتمع بالإسكندرية، فى إطار مبادرات الائتلاف للتواصل مع المواطنين والتعرف على مشكلاتهم، وطرح حلول جذرية لها.



وقال السويدى، خلال كلمته فى افتتاح المركز، إن الائتلاف يسعى دائماً لاتخاذ خطوات مهمة هدفها فقط دعم جموع المواطنين، من جميع طوائف الشعب، وحل مشكلاتهم.



وناقش مع الحضور مشكلة قانون المرور قائلاً: "قانون المرور زوبعة فنجان لا أكثر، والبرلمان لا يعلم عنه شيئاً"، مضيفاً: "البرلمان سن قوانين وتشريعات لم يستطع أى برلمان من قبل العمل عليها"، أما عن قضية بث جلسات البرلمان، فقال السويدى: "طالبت كثيراً بإذاعة الجلسات لكى يعرف أهل كل دائرة فكر نائبهم وطريقته فى النقاش وتلبية مطالبهم".



وأنهى السويدى كلمته مؤكداً أن ائتلاف دعم مصر دائماً وأبداً لغة تواصل بين الحكومة والشعب بصفته صاحب الأغلبية، وأن الائتلاف ليس حزباً سياسياً، هدفه الأول والأخير خدمة المواطن، ويساعد الحكومة وإن كان يعترض عليها فى بعض القرارات فهذا فى الأول والأخير لصالح المواطن.



حضر الافتتاح كل من النواب، طاهر أبو زيد النائب الأول لرئيس الائتلاف، مجدى مرشد الأمين العام للائتلاف، محمد على رشوان نائب رئيس الائتلاف، محمد على يوسف الأمين العام المساعد، النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمى للائتلاف، عبد الله مبروك الأمين العام المساعد، سمير الخولى الأمين العام المساعد، حسانين أبو المكارم الأمين العام المساعد، محمد على عبد الحميد عضو المكتب السياسى، وكان فى استقبالهم محافظ الإسكندرية ونواب المحافظة وعلى رأسهم سحر طلعت مصطفى ومحمد فرج عامر.



ومن المنتظر أن يفتتح السويدى فى جولته اليوم مركز تنمية المجتمع بالبحيرة. وكان رئيس الائتلاف قد افتتح مركزين أمس، الأول فى الدقهلية والثانى بالغربية.

