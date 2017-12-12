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اقتصاد وأسواق
وزير التموين: لا تراجع عن قرار وضع السعر على المنتجات
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 02:25 م
وزير التموين المصيلحي
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وزير التموين المصيلحي
دعاء حسني ومحمد مجدي:
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يطالب بتسعير المنتجات، لكنه يطالب بكتابة السعر على المنتجات والأصناف المختلفة.
وقال المصيلحي خلال المؤتمر المنعقد اليوم الثلاثاء، موجها حديثه للتجار أنتم عايزين إيه؟ عايزين تشيلوا المسؤلية لوحدكم؟ وحرية المواطن أن يري سعر ما يشتريه وله حرية الاختيار وضبط تأثير التضخم على الأسعار.
وشدد وزير التموين على أن يتم ضبط التضخم في الأسعار يجب أن تكون الأسعار معلنة على كل سلعة، مؤكدا أن أي صنف ومنتج لدي التجار ليس مدون عليها السعر سيتم مصادرتها وذاك بداية من يناير القادم.
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