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رياضة
مونديال الأندية.. جريميو يتحدى باتشوكا والوداد يصطدم بأوراوا
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 02:24 م
الأندية
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الأندية
على المصرى
يستضيف ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، فى السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، المباراة المرتقبة بين جريميو بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف، في نصف النهائي الأول لكأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات، والتى تختتم يوم السبت المقبل، فى العاصمة أبو ظبى.
ويدخل جريميو، البطولة منتشيا بتتويجه بلقب كوبا ليبرتادوريس، فيما وصل باتشوكا لنصف النهائي للمرة الثانية، بعدما حقق الإنجاز ذاته في عام 2008، بتأهل بعد معاناة كبيرة، حيث احتاج إلى وقتا إضافيا لإقصاء الوداد البيضاوي المغربي، بهدف نظيف، ويتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى المباراة النهائية، السبت المقبل، ضد الفائز في مباراة الجزيرة وريال مدريد المقرر لها غدا الأربعاء.
ويفتقد فريق جريميو تحت قيادة مدربه ريناتو جاوتشو خدمات لاعب الوسط الصاعد آرثر، ولكنه سيعتمد على لوان الفائز بالميدالية الذهبية الأوليمبية، والمخضرم مارسيلو جروهي في حراسة المرمى والحس التهديفي للمهاجم لوكاس باريوس.
في المقابل، لا يبدو أن الارهاق نال من باتشوكا رغم خوضه مباراة امتدت لـ 120 دقيقة أمام الوداد، ويحاول باتشوكا الاستفادة من تألق الثنائي فيكتور جوزمان وجوناثان أوريتافيسكايا خلال المواجهة أمام جريميو.
الوداد مع أوراوا
وفي مواجهة من نوع خاص، يلتقى الوداد البيضاوى المغربى مع أوراوا ريد دياموندز اليابانى، فى مباراة تحديد المركز الخامس، على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ويقام اللقاء فى الرابعة عصرا بتوقيت القاهره.
ويتطلع الفريقان للخروج من البطولة مرفوعين الرأس، عبر تحقيق الفوز الأول لهما بعد هزيمة الوداد على يد باتشوكا، وخسارة ريد دياموندز أمام الجزيرة بطل الدوري الإماراتي بهدف نظيف فى المباراتين.
ويسعى الوداد للظهور بشكل أفضل عما قدمه في مباراته الأولى أمام باتشوكا، حيث لم ينجح في تهديد مرمى العملاق المكسيكي كثيرا، وخاض آخر 20 دقيقة من تلك المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائد الفريق إبراهيم النقاش.
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