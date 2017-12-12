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عقـــارات
بالم هيلز: القطاع العقاري قاطرة التنمية للاقتصاد
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 02:06 م
بالم هيلز
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بالم هيلز
بدور إبراهيم
أكد ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير أن القطاع العقارى يلعب دور قاطرة التنمية للاقتصاد القومى، لافتاً إلى دوره الرائد فى توفير الآلاف من فرص العمل، وتنشيط العشرات من الصناعات المغذية المرتبطة بالقطاع.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم فى مؤتمر "صناعة العقارات فى مصرـ الاستثمار فى المستقبل" الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بحضور المهندس مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان.
وقال ياسين منصور أن القطاع العقارى المصرى هو أحد أهم قطاعات الاقتصاد الجاذبة للاستثمارات، سواء على مستوى السوق المحلى أو المنطقة العربية، مشيراً إلى أن الفجوة لا تزال كبيرة بين العرض والطلب فى عدد الوحدات السكنية، مع الزيادة الكبيرة فى عدد السكان وارتفاع معدلات الزواج، وذلك على الرغم من الدور الكبير الذى تقوم به الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق إضافة كبيرة فى عدد الوحدات السكنية بالأسواق.
وأكد ياسين منصور حرص شركة بالم هيلز للتعمير على مساندة الجهود الحكومية لتنمية القطاع العقارى وتوفير وحدات سكنية جديدة ومتنوعة تلائم جميع فئات المجتمع، وتساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح ياسين منصور أن اتفاقية التطوير المشترك لمشروع "الواحة" التى وقعتها بالم هيلز للتعمير مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقدم نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاع الخاص والحكومة، وهو المشروع الذى يمتد على مساحة 12.6 مليون متر مربع في غرب القاهرة، ومن المتوقع إن يتم إطلاق مبيعات المرحلة الأولى منه فى النصف الأول من 2018، ويمثل مشروع الواحة نقلة نوعية في نشاط بالم هيلز من تطوير المجتمعات المتكاملة إلى تطوير المدن الصغيرة.
وتوقع ياسين منصور أن يستمر القطاع العقارى فى تحقيق المزيد من النمو خاصة فى ظل التوجهات الحكومية لإنشاء المزيد من المدن الجديدة الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع
وأكد أن هذه المشروعات سيكون لها أبلغ الأثر فى تحقيق نقلة حضارية لمصر مع اكتمال أعمال تنفيذها فى المستقبل القريب.
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