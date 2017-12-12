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اقتصاد وأسواق
المصيلحي: بقالو التموين لن يتسلموا بضائع قبل سداد التأمين
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 02:06 م
وزير التموين علي مصيلحي
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وزير التموين علي مصيلحي
دعاء حسني ومحمد مجدي
دعا علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، البقالين التموينيين لسرعة سداد التأمين النقدي الخاص بمنظومة السلع التموينية.
وأضاف المصيلحي، خلال كلمته في المؤتمر الذي عقده بغرفة القاهرة اليوم، أنه لن يسمح باستلام البدالين التموينيين والذين يصل عددهم لقرابة 33 ألفا، بضائع قبل سداد التأمين الخاص بها أو شراء بضائع نقدا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأكد وزير التموين، على ضرورة سداد البدال التمويني مبلغ التأمين لانتظام العمل خلال يناير المقبل بمنظومة صرف السلع، وهدد بالإيقاف الفورى لماكينات الصرف الألى لكل البقاليين التموينين المخالفين لذلك، قائلا:" من يخالف الإجراءات الجديدة يكون هو من أخرج نفسه من المنظومة ".
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