المصيلحي: لابد من إعادة صياغة الإطار التشريعي لمصلحة السوق

وزير التموين علي مصيلحي

دعاء حسني ومحمد مجدي:



أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لابد من تغيير الأطر التشريعية لمصلحة السوق، وأن الموجود حاليا ليس كافيا، ويجب أن يتماشى مع النظام الاقتصادي الموجود حاليا.



وقال الوزير خلال المؤتمر المنعقد اليوم الثلاثاء، بالغرفة التجارية في القاهرة، إنه ليس من الطبيعي أن يتم تعديل قانون أو تغيير مادة في قانون في ليلة وضحاها، لذلك يجب أن يتم إعادة النظر في النظام التشريعي ككل في صلب القوانين وأسلوب العمل.



وأضاف أن منظومة الدعم على سبيل المثال، عندما قرر رئيس الجمهورية بزيادة القيمة المالية لدعم المواطن على البطاقة التموينية، كان لابد أن يكون هناك سعر موازي للسوق المحلية في أسعار السلع التي يتم طرحها على البطاقات.



ووجه وزير التموين سؤالا إلي الحاضرين من رؤساء الشعب التجارية قائلا: الزبون لسة على حق ولا مبقاش خلاص؟ مطالبا التجار ضرورة الالتزام بالقوانين لحين يتم تعديلها بالشكل المطلوب لصالح المستهلك والتاجر والدولة.