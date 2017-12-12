حزب تحيا مصر: السيسي وطد العلاقات المصرية الروسية

السيسي وبوتين يوقعا محطة الضبعة

إيمان عوف



أكد المهندس وائل الشهاوي أمين عام حزب تحيا مصر تحت التأسيس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وطد العلاقات المصرية الروسية وجعلها نموذجا يحتذي به في العلاقات الدولية المتوازنة بين دولة إقليمية كبرى وبين دوله عظمى.



وقال إن الزيارة تعد من أهم الزيارات المتبادلة، خاصة أنها بعد إعلان ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس.



وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين يقومان بجهود كبيرة لحل الأزمة السورية وهذه الجهود أفرزت اتفاقات وقف إطلاق النار فى سوريا وبعد الإعلان الروسى بإنتهاء الحرب ضد تنظيم داعش ستكون مسألة المستقبل السورى على مائدة مباحثات الرئيسين.



وأوضحت المهندسة رحاب الجزار أمين تنظيم الحزب أن الزيارة ستساهم بشكل كبير في عودة السياحة الروسية لمصر، مؤكدة أن الزيارة ستساهم في تطوير العلاقات المشتركة فى المجالات السياسية والاقتصادية والامنية، بالاضافة الي التوقيع علي مشروعات كبري، خاصة محطة الضبعة التي تعتبر أكبر المفاعل النووية السلمية والمولدة للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط.



