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بورصة وشركات
الترجمان: الإقبال على اكتتاب ابن سينا يعيد الثقة للطروحات المقبلة
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 01:03 م
سامح الترجمان
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جهاد سالم ومصطفى طلعت
قال الدكتور سامح الترجمان رئيس شركة بلتون المالية، إن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب ممثلين في صناديق الاستثمار العالمية على طرح ابن سينا فارما للأدوية يعد شهادة ثقة للاقتصاد المصري، كما يعيد الثقة في طروحات البورصة وقدرة سوق المال على القيام بدورها.
وأكد "الترجمان" - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر إدارة البورصة بمناسبة بدء التداول على أسهم شركة ابن سينا – أن الطرح يعد نموذجا للتعاون بين القطاعين الخاص والحكومة، مشيداً بدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملية الطرح.
واستقبلت منصة التداول بالبورصة اليوم أسهم شركة ابن سينا فارما بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية ومحمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة، بالإضافة إلى رئيس شركة ابن سينا وممثلين لشركة بلتون المالية القابضة التي قامت بدور مدير الطرح.
يذكر أن الأحد الماضي شهد تنفيذ طلبات الطرح العام والخاص على 269.4 مليون سهم تمثل 40.1% من اجمالي أسهم الشركة المصدرة وبقيمة إجمالية اقتربت من 1.6 مليار جنيه.
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