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استثمار
56 مصنع أدوية جديدا مهددة بالإغلاق
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 12:53 م
شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
أخر الأخبار
شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
دعاء حسنى وأحمد صبرى
قال الدكتور حسين خضير رئيس اتحاد مصانع الأدوية تحت الإنشاء، اليوم الثلاثاء، إن هناك 56 مصنع أدوية مرخصا مهددة بالإغلاق خلال شهور لرفض وزارة الصحة تسجيل مستحضرات دوائية لها.
وأكد فى كلمته بمؤتمر تحديات صناعة الدواء أن تكلفة إنشاء المصنع الواحد بين 150-200 مليون جنيه وحاصلة على شهادة التصنيع الجيد، لافتا إلى أن تلك المصانع أرسلت دراسات الجدوي قبل التنفيذ للهيئات المعنية .
وأوضح أنهم عقدوا عدة لقاءات مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد والدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة ووعدوهم بحل تلك المشاكل لكن لم يتم التحرك حتى الآن.
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