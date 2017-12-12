بلتون تجهز 10 شركات تمهيداً للطرح بالبورصة

بلتون المالية القابضة

جهاد سالم ومصطفى طلعت



قال صبحى السحراوى رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة بلتون المالية القابضة، إن شركته تعمل على تجهيز 10 شركات في قطاعات مختلفة، تمهيدا للطرح بالبورصة، متوقعاً أن يتم طرح واحدة منها خلال الربع الأول من 2018.



وأشار "السحراوي" - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر إدارة البورصة بمناسبة بدء التدوال على أسهم شركة ابن سينا فارما للادوية – إلى أن عملية طرح ابن سينا شهدت دخول عدد كبير من صناديق الاستثمار على مستوى العالم من دول أمريكا والخليج والدول العربية.



واستقبلت منصة التداول بالبورصة اليوم أسهم شركة ابن سينا فارما بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية ومحمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة، بالإضافة إلى رئيس شركة ابن سينا وممثلين لشركة بلتون المالية القابضة التي قامت بدور مدير الطرح.



يذكر أن الأحد الماضي شهد تنفيذ طلبات الطرح العام والخاص على نحو 269.4 مليون سهم تمثل 40.1% من اجمالي أسهم الشركة المصدرة وبقيمة إجمالية اقتربت من 1.6 مليار جنيه.