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اتصالات وتكنولوجيا
التخطيط ومصر للخدمات الإلكترونية توقعان بروتوكول تعاون
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 12:18 م
وزيرة التخطيط
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وزيرة التخطيط
لتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية
أحمد عاشور
وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع شركة مصر لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية (E-Serve).
وبموجب هذا البرتوكول، سيتم الاستفادة من خبرات طرفيه في إحداث التكامل بين منصة تبادل الخدمات الحكومية الالكترونية، وبوابة تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
وأكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة في بيان ، أن البرتوكول يأتي تنفيذاً للسياسات العامة للدولة المصرية، والتي تستهدف تقديم خدمات حكومة إلكترونية متطورة ومتكاملة ومؤمنة، لخدمة المجتمع وعناصره المختلفة، شاملاً الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والمواطنين
وأشارت إلى أن هذا "يعد استكمالاً لعمليات التطوير التي تقوم بها الوزارة لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة، ودعماً وتحديثاً للبنية التحتية الحالية التي أنشأتها لتقديم تلك الخدمات، كما يأتي البرتوكول تماشياً مع قرارات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية".
وأوضحت أن البروتوكول يشمل التعاون في تطوير منصة تقديم الخدمات الحكومية ومنصة تبادل البيانات الحكومية الالكترونية وتنفيذ الخدمات المرتبطة بهما وخدمات التحصيل وخدمات الدعم الفني الميداني وخدمات الاستضافة والمشروعات المشتركة.
كما أضافت أن البروتوكول يضمن تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لمركز مدفوعات ومتحصلات الحكومة المصرية التابع لوزارة المالية كجزء من الشبكة المالية للحكومة المصرية وذلك بالاعتماد عليه في تنفيذ كافة عمليات الدفع والتحصيل المصاحبة لتقديم الخدمات المقدمة من خلال المنصة سواء المعاملات الحكومية البينية أو المتحصلات الخاصة بالمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للخدمات الحكومية الالكترونية هي شركة وطنية ترتكز على قاعدة ثرية من خبرات مجموعة كبيرة من لمؤسسات تضم، بنك الاستثمار القومي، وزارة الإنتاج الحربي، البريد للاستثمار، شركة آي فاينانس، شركة بنوك مصر.
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