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اقتصاد وأسواق
الوكيل: نصيب الشرق الأوسط من صناعة الدواء 3%
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 11:46 ص
الدواء
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الدواء
دعاء حسني وأحمد صبري
قال أحمد الوكيل ، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، أن صناعة الدواء تعد ثاني صناعة عالميا بعد السلاح، مؤكدا أن نصيب الشرق الأوسط من صناعة الدواء 3%.
وأضاف الوكيل خلال كلمته التي ألقاها في ندوة بعنوان تحديات صناعة الدواء في مصر والتى نظمتها الشعبة العامة للأدوية اليوم، أن حجم السوق العالمي للدواء يصل إلى تريليون و300 مليون دولار .
تابع قائلا: نصيب الشرق الأوسط من صناعة الدواء 3%، ويبلغ حجم النمو السنوي لتلك الصناعة بالسوق المصرى بين 12 و13%، وبلغت مبيعات الدواء في مصر بنهاية العام الماضي 36 مليار جنيه مقابل 24 مليار مبيعات 2014.
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