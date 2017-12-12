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سيــارات
نيسان إيجيبت تدرس طرح طرازات داتسون محليا
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 11:44 ص
نيسان إيجيبت تدرس طرح طرازات داتسون محليا
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نيسان إيجيبت تدرس طرح طرازات داتسون محليا
شريف عيسى وأحمد عوض
تجرى «نيسان إيجيبت» دراسات جدوى لطرح طرازات العلامة «داتسون» التابعة لـ«نيسان موتورز» العالمية فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكد أحمد عبد الغنى ، رئيس قطاع المبيعات والتسويق، بشركة «نيسان إيجيبت»، المملوكة بشكل كامل للشركة الأم، إن الدراسات تستهدف تجميع عدد من طرازات العلامة التجارية اليابانية فى مصانع الشركة بالسادس من أكتوبر؛ ضمن خطة "نيسان إيجيبت"، لزيادة حصتها السوقية، وتصدر مبيعات قطاع الملاكي.
ورهن البدء فى عمليات تجميع «داتسون» أو إضافة طرازات جديدة من «نيسان» بصدور قانون إستراتيجية صناعة السيارات، والذى سيحدد حزمة الحوافز حال عمليات تجميع السيارات.
واستبعد إمكانية طرح طرازات العلامة التجارية الفارهة «إنفنتى» التابعة لـ«نيسان موتورز»، لاسيما مع طرح الجيل الجديد كليا من «نيسان بترول» خلال فاعليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك - فورميلا».
وعن أداء «نيسان» بالمغرب، قال "عبد الغنى" إن الفترة الماضية شهدت مبيعات السوق الإجمالية زيادة كبيرة لتستقر عند 180 ألف وحدة، مما ساهم فى زيادة الحصة السوقية للعلامة اليابانية بنحو %5.5 من المبيعات الإجمالية.
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