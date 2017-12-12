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سيــارات
العلامات الصينية تستحوذ على المركز الرابع بقائمة واردات السيارات
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 11:33 ص
سيارات العلامات الصينية
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سيارات العلامات الصينية
❏ «مرسيدس» تقتنص موقع «فورد» فى فئات الأكثر استيرادا
شريف عيسى
استحوذت العلامات التجارية ذات المنشأ الأوروبى، على الحصة الأكبر من ورادات السيارات المفرج عنها جمركيا،ً من منفذ الإسكندرية بنسبة %42.9، بإجمالى 18 ألفاً و 362 سيارة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجارى.
وحسب البيانات الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى، بلغ إجمالى السيارات المفرج عنها جمركياً خلال الفترة من يناير الماضى وحتى نهاية أكتوبر42 ألفاً، و792 وحدة، فيما تمكنت شركات السيارات والأفراد من الإفراج عن 5071 سيارة خلال شهر أكتوبر منفردا.
وحلت فى المركز الثانى العلامات ذات المنشأ اليابانى بحصة تصل إلى %20.3 بإجمالى 8698 سيارة، مفرج عنها خلال الشهور العشرة الأولى، فيما جاءت العلامات ذات المنشأ الكورى فى المركز الثالث بإجمالى 8685 سيارة، و بحصة %20.3.
أما العلامات ذات المنشأ الصينى، فحلت فى المركز الرابع بحصة %8.1، بإجمالى 3467 سيارة، وجاء المركز الخامس، من نصيب العلامات التجارية ذات المنشأ الأمريكى بإجمالى 3428 وحدة، بحصة %8 من إجمالى السيارات المفرج عنها ، أما باقى العلامات التجارية ذات المناشئ الأخرى، مثل الروسية فكانت نسبتها %0.4، بإجمالى 152 وحدة.
و واصلت «رينو» تصدر قائمة العلامات التجارية الأكثر إفراجاً لطرازاتها خلال تلك الفترة بإجمالى 6755 سيارة، فيما جاءت هيونداى فى المركز الثانى بإجمالى 4923 وحدة.
و«أوبل» فى المركز الثالث بإجمالى 3646 سيارة، و"تويوتا" بالمركز الرابع بعد تمكنها من الإفراج عن 3699 سيارة، و"كيا" بالمركز الخامس، بإجمالى 3505 سيارات مفرج عنها.
واحتلت المركز السادس، العلامة التجارية «نيسان» بإجمالى 2934 سيارة، و"مرسيدس" المركز السابع، بإجمالى 2077 سيارة، فيما تراجعت «فورد» إلى المركز الثامن، بإجمالى 2045 وحدة.
وجاءت العلامة الإيطالية "فيات" فى المركز التاسع بإجمالى 1446 وحدة تم الإفراج عنها، و "فولكس فاجن" الألمانية فى المركز العاشر، بإجمالى 956 سيارة.
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