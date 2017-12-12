مبيعات الأجانب تضغط على صناديق الاستثمار

صناديق الاستثمار

أحمد على



تحركت وثائق صناديق الاستثمار بشكل هابط خلال تعاملات الأسبوع الماضى، عقب التراجع الجماعى الذى سيطر على اتجاهات مؤشرات البورصة بضغط بيعى قوى من المتعاملين الأجانب، الذين سجلوا أعلى مستوى بيعى منذ بداية العام والبالغ 417 مليون جنيه.



وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة «egx30» عند مستوى 14295نقطة، متراجعا بنحو %2، كماتراجع نظيره الدولارى %2.43 ليغلق عند 2724 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة %3.5 مغلقا عند 768 نقطة، وهبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة %2.23 مغلقا عند مستوى 1811 نقطة.



واستمرت فئة صناديق النقدية والدخل الثابت فى الحفاظ على الارتفاع الجماعى المحقق للأسبوع الخامس على التوالى.



وجاء صندوق بنك فيصل الإسلامى كأكبر الصناديق ربحًا فى تعاملات الأسبوع الماضى، ارتفعت قيمة وثيقته بنحو %3.26 ليسجل 132.03 جنيه، مقارنة بـ 127.86 جنيه، فى الأسبوع قبل الماضى.



واستحوذ المستثمرون المصريون على %66.34 من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى، بينما كان نصيب الأجانب %23.13 مسجلين صافى بيع 417 مليون جنيه، وكان نصيب العرب من التعاملات %10.53، متجهين للشراء بصافى 167 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وخسررأس المال السوقى الأسبوع الماضى 25 مليار جنيه،ليغلق عند 789 مليار جنيه،مقارنة بـ814 مليارا الأسبوع السابق، وتراجعت التداولات إلى 5.2 مليار جنيه، مقارنة بـ5.8 مليار الأسبوع السابق.



«الكويت الوطنى - الميزان» ينجو من هبوط المتوازنة



هبطت فئة الصناديق المتوازنة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، فيما نجا صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» والذى حافظ على سعر وثيقته عند 309.20 جنيه.



وجاء صندوق «مصر الخير» كأكبر الهابطين بنسبة تراجع بلغت %1.77، مسجلًا 22.09 جنيه، فيما حل خلفه صندوق الأهلى الأول بنسبة %1.68، مسجلًا 45.96 جنيه، ومن بعده بنك كريدى أجريكول «الثقة» بنسبة %1.39 بقيمة 232.85 جنيه للوثيقة.



وجاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» كأقل الصناديق هبوطًا بنسبة %0.54 مسجلًا 157.43 جنيه مقارنة بـ 158.30 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.



صندوق «ABC» الأقل انخفاضاً بصناديق «الأسهم»



جاء صندوق «بنك ABC» كأقل صناديق الأسهم هبوطًا، إذ انخفضت وثيقته بنسبة %0.65 بقيمة 246.83 جنيه، مقارنة

بـ248.45 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى، وذلك فى اطار الهبوط الجماعى الذى ضرب فئة «الأسهم» فى الأسبوع الماضى.



وحل فى المركز الثانى صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بنسبة هبوط بلغت نحو %0.73 لتسجل وثيقته 320.9 جنيه مقارنة بـ 323.29 جنيه ، وثالثًا حل صندوق بنك القاهرة بنسبة هبوط قدرها %0.88 بقيمة 120.35 جنيه للوثيقة مقارنة بـ121.43 جنيه.





«بلوم مصر» فى صدارة «النقدية»



حافظت فئة الصناديق النقدية على الارتفاع الجماعى للأسبوع الخامس على التوالى، وجاء صندوق « بلوم مصر النقدي" فى صدارة ارتفاعات الفئة بنسبة صعود لقيمة وثيقته بـ %1.63 بقيمة 221.38جنيه للوثيقة

وخلفه جاء صندوق بنك المؤسسة المصرفية «مزايا» بنسبة صعود قدرها %0.75 مسجلا 22.38 جنيه للوثيقة مقارنة بـ 22.21 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى، ومن بعده فى المركز الثالث حل صندوق جومان بنسبة صعود %0.46 مسجلًا 220.55 جنيه، ورابعًا حل صندوق مصر للتأمين بنسبة ارتفاع %0.31 مسجلًا 13.86 جنيه.



وفى المركز الخامس جاء صندوق بنك مصر النقدى بنسبة %0.30 وبقيمة 33.2 جنيه، فيما حل سادسًا صندوق مصر ايران الثانى بنسبة %0.29 بقيمة 1073.68 جنيه.



وعلى مستوى الدخل الثابت، ارتفعت وثيقة صندوق «ثبات بنسبة %1.223 مسجلة 192.85جنيه، وارتفعت وثيقة صندوق الأهلى الثامن» بـ %0.29 بقيمة 159.01 جنيه للوثيقة.



«فيصل الإسلامى» الناجى الوحيد فى «الإسلامية»



نجا صندوق بنك فيصل الاسلامى من رحلة الهبوط الجماعى التى سيطرت على أداء وتحركات فئة الإسلامية، إذ ارتفع بنسبة %3.26 مسجلًا 132.03 جنيه، مقارنة 127.86 جنيه.



وجاء صندوق بنك البركة مصر كأكثر الصناديق هبوطًا خلال الأسبوع الماضى، مسجلًا 118.82 جنيه، مقارنة بـ 120.42 جنيه بنسبة هبوط %1.33، تلاه صندوق أمان بنسبة %1.04 بقيمة 92.91 جنيه.



وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، هبط صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بــ%1.23 بقيمة 178.02 جنيه، وتراجع صندوق بنك البركة مصر المتوازن بنسبة %0.65 المتوازنة بقيمة 98.72 جنيه للوثيقة.



تراجع «تحديد الأصول» و«ضمان رأس المال» وصعود الأجنبية



هبطت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضى، لتسجل وثيقة الشركة العربية المصرفية العربية 1 ما قيمته 0.93 جنيه بنسبة هبوط قدرها 964.19%، و سجلت وثيقة صندوق الشركة العربية المصرفية 2 مستوى 656.77 جنيه بنسبة تراجع قدرها %0.92



وسجلت صناديق العملة الأجنبية، ارتفاعا نسبيا إذ سجلت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار ، قيمة 11.42 دولار بنسبة صعود %0.04، وثبتت وثيقة مصر النقدى اليورو على مستوى 10.96008يورو.



وبالنسبة للصناديق ضمان رأس المال، تراجع توثيقة صندوق بالعربى الافريقى «جارد» لتسجل قيمة 11.205 جنيه بنسبة هبوط %0.62، كما هبطت وثيقة بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.04 لتسجل قيمة 454.62 جنيه.