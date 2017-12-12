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عقـــارات
بنك مصر: 2018 سيكون عامًا جيدًا للتمويل العقارى
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 11:20 ص
العقارات
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العقارات
هاجر عمران
قالت سوزان حمدى المدير العام و رئيس قطاع أسواق المال ببنك مصر، اليوم الثلاثاء، إن عام 2018 سيكون عام جيد على تمويلات القطاع العقارى، مستبعدة انفجار الفقاعة العقارية نتيجة ارتفاع أسعار العقارات.
وأضافت خلال مشاركتها فى الجلسة الأولى من مؤتمر الغرفة الأمريكية منذ قليل تحت عنوان "صناعة العقارات الاستثمار فى المستقبل" : "ليس سرا أن البنك المركزى سيعمل على خفض الفائدة فى العام المقبل 2018 إلا أن النسبة ليست معروفة بعد ، خاصة بعد رفعها بسبب التعويم خلال العام الحالى لأكثر من مرة".
وأشارت إلى أن ذلك سينعكس بالإيجاب على القطاعات الاستثمارية بشكل عام ومنها القطاع العقارى سواء الاستثمار المباشر أوالشركات المستثمرة فى البورصة مثل مجموعة طلعت مصطفى و سوديك.
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