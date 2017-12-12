اضطراب سوق مواد البناء

مواد البناء

❏ الشركات تتلاعب فى الأسعار والرقابة غائبة

❏ محمد فاوى: 100 - 300 جنيه زيادة فى طن الحديد

❏ ارتفاع طن الأسمنت 200 جنيه خلال شهر



المال ـ خاص



شهد قطاع مواد البناء، حالة من عدم الاستقرا، وسجل سعر طن الأسمنت خلال الشهر الماضى، ارتفاعًا بلغ 200 جنيه، بينما استقر حديد التسليح.



وقال عدد من خبراء القطاع، إنه لا يوجد سبب رئيسى لزيادة سعر الأسمنت، متهمين الشركات بزيادتها لمضاعفة أرباحها دون رقابة من الدولة.



وقد تراوحت الزيادة فى سعر طن الحديد للمستهلك بين 100 إلى 300 جنيه، لدى جميع شركات الحديد، مع ثبات أسعار الطن تسليم المصنع، وترواح طن حديد عز بين 12300 إلى12500 جنيه للمستهلك.



وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه لا يوجد سبب حقيقى لزيادة أسعار الأسمنت بهذه الصورة، مشيرًا إلى أن الشركات المصنعة لجأت إلى خفض طاقتها الإنتاجية إلى النصف، للحفاظ على هامش ربحها المرتفع ، منتقدا غياب الرقابة الحكومية عليها.



وأشار إلى أن الزيادة فى سعر الطن تصل إلى200 جنيه وذلك على مدار شهر، لافتا إلى أن الشركات تقوم بزيادة أسعارها بصورة متتالية دون تحديد سبب، وتتجاهل تحديد موعد لزيادة سعر الطن.



وطالب بتحديد هامش ربح لشركات الأسمنت، بنسبة لا تزيد عن %30 مثل باقى الصناعات فى العديد من الدول الأجنبية، للحفاظ على المستهلك من تلك الارتفاعات، مشيرًا إلى أن سعر طن الأسمنت يتراوح بين 880 إلى 950 جنيها.



ولفت إلى أن الزيادة فى سعر طن الأسمنت، والتى تجاوزت 200 جنيه، ساهمت فى انخفاض المبيعات، مقارنة بالفترة الماضية، وهو ما دفع التجار إلى عدم استلام حصتهم من الشركات الشهر الماضى.



وقال إن شعبة الأسمنت ستعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الأسعار التى أقرتها الشركات، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة تؤثر على حركة العقار و تدفع المطورين العقاريين إلى زيادة أسعار الوحدات العقارية، وهو ما يتسبب فى عبء كبير على المواطن فى الدرجة الأولى.



وأكد أن الأسمنت يمثل أكثر من %70 من عناصر الإنشاء وهو ما يعنى زيادة التكلفة فى بنود المقاولات.



وقال محمد أبو العلا، المدير التنفيذى لشركة «الجبيلى» لتجارة مواد البناء، إن مجموعة السويس للأسمنت، أبلغت شركته بزيادة أسعار طن الأسمنت «المقاوم» بقيمة 920 جنيها تسليم المصنع، ليصل إلى المستهلك بـ 950 جنيها، بينما قفز طن الأسمنت "سقارة" إلى 910 جنيهات، تسليم المصنع.



وأضاف أن طن أسمنت الممتاز قفز إلى 930 جنيها، مشيرًا إلى أن تطبيق تلك الزيادات اعتبارًا من الأربعاء المقبل.



بينما سجلت شركتا قنا وأسوان ارتفاعًا فى قيمة الطن، بمعدل 140 جنيها،ً ليسجل 840 جنيهًا، بنفس السعر رفعت شركة "أسيك المنيا" أسعار الطن ليسجل 840 جنيها، بدلًا من 710 جنيهات.



وسجلت مجموعة السويس للأسمنت زيادة بقيمة 100 جنيه ليسجل الطن 870 جنيهًا بدلاً من 770.



بينما يقول محمد فاوى، رئيس مجلس إدارة شركة "مكة المكرمة" لتجارة الحديد ومواد البناء، إن شركات الحديد ثبتت القوائم السعرية لمنتجاتها بداية الشهر الحالى، ويتراوح سعر الطن بين 12200 إلى 12500 جنيه للمستهلك شاملة %14 ضريبة القيمة المضافة.



وأضاف أن ثبات أسعار الحديد خلال الفترة الحالية، يرجع إلى ثبات تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى استقرار أسعار الدولار فى البنوك، وهو ما دفع الشركات المصنعة للحديد إلى تثبيت أسعارها.



وأشار إلى أن ثبات سعر الطن ينعكس بصورة جيدة على حركة البيع، خاصة الشركات التى لم تحرك أسعارها منذ شهرين تقريبًا.



وتوقع أن يستمر ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة، نظرًا لعدم زيادة عناصر الإنتاج وكذلك ثبات أسعار الصرف، مشيرًا إلى أن قطاع مواد البناء يشهد حالة من عدم الثبات فى الأسعار بشكل عام، لكن قطاع الحديد يشهد ثباتًا إلى حد كبير.



وعن أسعار الحديد قال إن شركة «حديد عز» أعلنت ثبات سعر الطن عند 11970 جنيها، تسليم المصنع ليصل إلى المستهلك بـ 12400 جنيه، شاملة ضريبة القيمة المضافة، والمقدرة بنسبة %14 فى حين بلغ طن «حديد الجارحى» 12.1 ألف جنيه تسليم مصنع، ليصل إلى المستهلك بـ 12500 جنيه.



بينما أعلنت مجموعة "بشاى للصلب" تثبيت سعر الطن عند 11970 جنيها لتسليم المصنع، ليصل للمستهلك بـ 12500جنيه، بينما سجل طن «حديد المصريين» المملوك لرجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة 11750 جنيها تسليم أرض المصنع، ليصل للمستهلك بـ 12150 جنيها ، فى حين سجل طن شركة السويس للصلب، تسلم المصنع 11800 جنيه، و للوكلاء والموزعين حوالى 11950 ليصل للمستهلك بـ 12100 جنيه.