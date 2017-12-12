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سيـــاســة
انطلاق الحركة المدنية الديمقراطية غدا
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 11:14 ص
حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
أخر الأخبار
حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
إيمان عوف:
يعقد حزب "تيار الكرامة" مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء ، بالقاعة الرئيسية بحزب تيار الكرامة - 7 ش الموسيقار على إسماعيل المتفرع من ش التحرير- الدقى للإعلان عن: "انطلاق الحركة المدنية الديمقراطية" التى شاركت فى تأسيسها أحزاب (تيار الكرامة- الإصلاح والتنمية- التحالف الشعبى الاشتراكى- الدستور- العدل- المصرى الديمقراطى الاجتماعى- مصر الحرية) مع عددٍ كبيرٍ من الشخصيات العامة، بهدف تجميع تيارٍ سياسىٍ وشعبىٍ واسعٍ يعمل على بناء الدولة المدنية الديمقراطية للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
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