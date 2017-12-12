بدء التقدم لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم لعام

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66

المال خاص:



أكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على ضرورة الاستفادة من المنح التى تقدمها اليابان للباحثين المصريين؛ مما يساهم فى النهوض بالمستوى العلمى والتدريبى لهم، وذلك فى إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم 2017/2018، والتى أعلنت فى بيان مشترك بين حكومتى مصر واليابان أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان مارس 2016.



وفى هذا الإطار تلقى الوزير تقريراً مقدماً من د.حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات حول فتح باب التقدم لمنح الإعلان الثالث للمبادرة المصرية اليابانية لعام 2017/2018، للمرحلتين الجامعية الأولى (للتدريب) باليابان، والدراسات العليا.



وفيما يتعلق بمنح المرحلة الجامعية الأولى أشار التقرير إلى أن مدة المنحة التدريبية تصل لمدة شهر، على أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات اعتباراً من 12 / 12 / 2017 حتى 6/ 1 /2018، ويشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عاماً من تاريخ الإعلان، ومقيداً بالصف الثانى أوالثالث الجامعي بجامعة مصرية حكومية، وأن يكون حاصلاً على تقدير 3.2 أو جيد جداً أو 80% في الأعوام السابقة من دراسته، فضلاً عن موافقة جامعته على ترشيحه للمنحة، وتكون المفاضلة بين الطلاب عن طريق المقابلة الشخصية التى ستتم باللغة الإنجليزية؛ للتأكد من المستوى اللغوي للطالب.



وفيما يتعلق بمنح الدراسات العليا أوضح التقرير فتح باب التقدم إلكترونياً من خلال نفس الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات اعتباراً من 12 / 12/ 2017 حتى 6/ 2 /2018 لمنح الحصول على درجة الدكتوراه، أو نظام الإشراف المشترك، أو مهمات علمية لما بعد الدكتوراه، بالإضافة إلى منح لجمع المادة العلمية للدكتوراه أو الماجستير من اليابان، علماً بأن التخصصات المطلوبة هى: (الطاقة المتجددة، والموارد المائية، والنانوتكنولوجى، وتنمية صناعة الدواء، والتعليم، والصحة والسكان، والتغذية والزراعة، والعلوم البيئية، والعلوم التكنولوجية والهندسية الحديثة والنادرة، والعلوم الاجتماعية، واللغة اليابانية، والأعمال ).



وأضاف التقرير أن مدة الدراسة للحصول على الدكتوراه تصل إلى 3 سنوات (عدا تخصص الطب الإكلينيكي، وطب الأسنان)، وعام واحد للإشراف المشترك (بدون سفر أساتذة)، وستة أشهر فقط للمهمة العلمية (بدون مصروفات بحثية). وفيما يتعلق بجمع مادة علمية للماجستير أو للمرحلة الجامعية الأولى تصل لمدة فصل دراسي واحد أو عام أكاديمى؛ بشرط أن يكون طبقا للاتفاق الموقع مع الجامعات اليابانية لتحويل الساعات الدراسية التي قام بدراستها في اليابان.



كما يؤكد التقرير أن البعثات لا تتحمل أية نفقات عن اصطحاب الأسرة أو مرافقين لأى نوع من أنواع الإيفاد المشار إلها، موضحاً أن شروط التقدم للحصول على المنح تتضمن: أن يكون المتقدم معيداً أو مساعداً باحثاً حاصلاً على درجة الماجستير أو مدرساً مساعداً أو باحثاً مساعداً في إحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات، وألا يزيد سن المتقدم للبعثة عن 30 عاما للحصول على الدكتوراه، و35 عاماً للحصول على بعثة الإشراف المشترك، وألا يزيد سن المرشح للمهمة العلمية عن 40 عاما للمدرس، 45 عاما للأستاذ المساعد، 50 عاماً للأستاذ، والحصول على 6 درجات في إختبار الـ IELTS أو 78 درجة تويفل دولي ((IBT عند التقدم للحصول على الدكتوراه، ويشترط الحصول على 5.5 درجة في اختبار الـ IELTS أو 59 درجة تويفل دولي (IBT) عند التقدم لبعثة الإشراف المشترك أوالمهمة العلمية، والحصول على مستوى N2 في اللغة اليابانية، وذلك بالنسبة للدارسين المرشحين لتخصص اللغة اليابانية ويتم إعفاؤهم من تقديم المستوى اللغوي المطلوب للغة الإنجليزية، وعليه إحضار شهادة في اللغة اليابانية، وألا يكون قد سبق له الحصول على أية بعثة أو منحة مقدمة للدولة.



وتناول التقرير قواعد المفاضلة بين المرشحين للمنح من خلال اللجان العلمية المتخصصة باختيار أفضل المشروعات البحثية بما تتوافق مع الخطة القومية للدولة للبحث العلمي وأفضل العناصر المتقدمة.