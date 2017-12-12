عائد أدوات الدين يسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر

البنك المركزى 2

❏ أذون 91 و182 يوما فوق %19 .. وعائد 266 يوما يقفز 70 نقطة دفعة واحدة

❏ «المالية» تقترض 5 مليارات جنيه فوق المستهدف.. وتطرح 27.5 مليار الأسبوع الحالى

❏ سندات 10 سنوات تطفو فوق 16% من جديد

❏ «المركزى» يسحب 130 مليارا عبر الودائع المربوطة



محمد سالم



واصل عائد أدوات الدين المحلية (أذون وسندات الخزانة) صعوده للأسبوع الرابع على التوالى، محققا أعلى مستوى منذ مطلع سبتمبر الماضى، مع ارتفاع الفائدة على أذون 91 و182 يوما فوق %19 وصعود عائد 266 يوما بنحو 70 نقطة أساس إلى %18.7.



وسجل مؤشر «المال IR » الذى يقيس متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية %18.85 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %18.44 فى الأسبوع السابق، بمعدل ارتفاع 45 نقطة أساس، وهو أعلى معدل صعود أسبوعى من بداية أكتوبر الماضى، وبلغت مكاسب المؤشر نحو 80 نقطة أساس خلال الأسابيع الأربعة الماضية.



و أرجع مسئول قطاع الخزانة، لدى أحد البنوك المحلية حركة الصعود الحالية لأدوات الدين إلى مخالفة البنك المركزى لتوقعات السوق فيما يتعلق بعائد الكوريدور ( الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة ) ، واتضح ذلك فى بيان لجنة السياسة النقدية الأخير، الذى أشار إلى استمرار التقييد النقدى وأنه ضرورى لمحاصرة التضخم.



و أضاف أن أغلب توقعات البنوك والمحللين كانت تذهب إلى إمكانية خفض العائد على الجنيه، بنسب كبيرة تصل إلى %3 وبالتالى كان الإقبال كبيرا من البنوك على الاكتتاب فى أدوات الدين، للاستفادة من عوائدها المرتفعة فى الوقت الحالى ، لكن مع قرار التثبيت الأخير وبروز عوامل أخرى من شأنها التأثير على التضخم، مثل الارتفاع الكبير فى أسعار السجائر، تقلصت نسب خفض الفائدة المتوقعة لما بين 1 و2 % حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.



و تابع :« هناك سبب آخر يتعلق بتوجيه جزء كبير من السيولة لدى البنوك لإغلاق المراكز المالية للعملاء قبل نهاية العام، مما أسفر عن تراجع واضح فى معدلات تغطية الطروحات الأخيرة لأدوات الدين».



وتراجعت معدلات التغطية المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لطروحات الدين، إلى مستويات تترواح بين 1.5- 2 مرة مقارنة بـ 2.5 – 3 مرة قبل شهرين.



وتوقع المسئول استقرار معدلات عائد أدوات الدين على مستوياتها الحالية، لحين الوقوف على توجهات لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها المقرر 28 ديسمبر الجارى.



وكشفت تعاملات سوق الدين فى الأسبوع الماضى، عن صعود متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 357 يوماً بنحو 66 نقطة أساس ليسجل %18.485 مقابل 17.825 % فى الطرح السابق، وتقلصت تغطية البنوك للعطاء إلى 1.99 مرة، بدلا 2.87 فى السابق ، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16.38 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 9.2 مليار تقريبا بزيادة مليارا عن المستهدف.



و ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 266 يوماً 73 نقطة أساس إلى %18.746 مقابل %18.015 فى العطاء السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بنحو 10.5 مليارات جنيه، فيما وافقت «المالية» على القيمة المستهدفة فقط بـ 8.25 مليار جنيه.



وصعد متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً 40 نقطة أساس إلى %19.48 بدلا من %18.642 بعد وصول معدل التغطية إلى 1.74 مرة، مقابل مرتين فى السابق ، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 12.6 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 8.9 مليار جنيه، بزيادة 1.7 مليار تقريبا عن القيمة المستهدفة .

و ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً بنحو 30 نقطة أساس مسجلا %19.171 لأول مرة منذ سبتمبر الماضى، مقابل %18.869 فى العطاء السابق، وغطت البنوك الطرح 1.75 مرة، بقيمة 12.67 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 9.92 مليار جنيه، بزيادة 2.65 مليار عن القيمة المستهدفة البالغة 7.25 مليار.



ويترجم صعود أدوات الدين التكلفة المرتفعة لأموال البنوك تأثرا بارتفاع نسبة الاحتياطى الإلزامى المفروضة على الودائع إلى %14 من %10 فى وقت سابق .



ويشير محللون إلى أن التحرك الطفيف لعوائد أدوات الدين، قد تعبر عن رغبة البنك المركزى ووزارة المالية فى استمرار جذب الأجانب وتواجدهم فى ملف تمويل الدين المحلى.



كان تقرير لوكالة «بلومبرج» قد أشار – نقلا عن سامى خلاف، رئيس قطاع إدارة الدين العام بالمالية - إلى تراجع الأرصدة القائمة من أذون الخزانة المصرية المملوكة للمستثمرين الأجانب، إلى 330.9 مليار جنيه فى 7 نوفمبر الماضى، مقابل 333.6 مليار مطلع الشهر الجارى، فى إشارة إلى ضعف شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين المحلية فى ظل توقعات، بانخفاض عوائدها مع بداية العام المقبل.



يشار إلى أن «المركزى» قرر – نهاية الأسبوع قبل الماضى - تطبيق رسوم بواقع %1 على التدفقات الجديدة لاستثمارات الأجانب فى المحافظ المالية، والتى تتم عبر آلية أطلقها البنك عام 2013 تضمن تدبير الدولار اللازم لتحويل أموال المستثمرين، وصناديق الاستثمار الأجنبية إلى الخارج فى أى وقت.



وذكر البنك أن الرسوم الجديدة يبدأ تطبيقها من 3 ديسمبر المقبل، بالنسبة للتدفقات الجديدة فقط مع الإبقاء على نسبة %0.5 عند الخروج كما هى.



و أشار إلى أن المراجعة لن تؤثر بأى حال على الأرصدة القائمة قبل 3 ديسمبر، لافتا إلى أن القرار يأتى بعد مضى عام على تحرير سعر الصرف، ونجاح سوق العملات الأجنبية فى الحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب والمصريين وزيادة معدلات التداول والسيولة داخل السوق.



وواصلت السندات أيضا تعظيم عوائدها، خلال الأسبوع الماضى، وارتفعت الفائدة على السندات أجل 5 سنوات بنحو 31 نقطة أساس لتسجل %16.322 مقابل %16.006 فى الطرح السابق، وبلغ معدل تغطية البنوك للعطاء 2.2 مرة بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر 80 طلباً فيما قبلت «المالية» 25 عرضاً بواقع 1.5 مليار جنيه، وهى نفس القيمة المطلوبة من خلال الطرح.



و صعد متوسط العائد على سندات أجل 10 سنوات 25 نقطة أساس إلى %16.245 مقابل %15.987 ، سجل معدل تغطية العطاء 2.6 مرة بدلا من 3.2 مرة فى آخر طرح وطلبت البنوك الاكتتاب بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر 93 طلباً، لتقبل «المالية» 23 طلباً بقيمة 1.25 مليار جنيه وهو نفس القيمة المستهدفة.



يشار إلى أن عائد أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل (السندات) قد خسر 150 نقطة أساس خلال شهر سبتمبر الماضى، مع إقبال المستثمرين الأجانب على تداول أدوات الدين المحلية، ليهبط من %16.5 فى أغسطس إلى %15 نهاية سبتمبر، قبل أن يبدأ رحلة صعود طفيفة فى أكتوبر ونوفمبر الماضيين.



فى سياق متصل، أعلنت «المالية» تقليص قيمة طروحاتها عبر أذون الخزانة للأسبوع الجارى، بنحو 3.5 مليار جنيه لتصل إلى 27.5 مليار جنيه، موزعة بواقع 6.75 مليار عبر أذون 91 يوما، ونفس القيمة لأذون 182 يوما و7 مليارات من أذون 273 يوما و7 مليارات أيضا من أذون 364 يوما، كما تعتزم طرح سندات بقيمة 2.5 مليار منها 1.5 مليار بأجل 3 سنوات ومليار بأجل 7 سنوات.



وتبعا لاستمرار ارتفاع مستويات السيولة النقدية لدى البنوك، قام «المركزى» بتدشين عطاءين للودائع المربوطة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 125 مليار جنيه، هى الأعلى تاريخيا منذ البدء فى تفعيل هذه الآلية.



وسجلت قيمة الطرح للودائع متغيرة العائد 115 مليار جنيه لأجل 42 يوما، وبلغت العروض المقدمة من البنوك 125.8 مليار جنيه، عبر 59 عرضا ، وافق «المركزى» على 47 منها بقيمة 120 مليار جنيه، وسجل أقل عائد مقبول %19.26 وأعلى %19.310 والمتوسط %19.301.



و دشن «المركزى» العطاء الدورى للودائع ذات العائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 7 أيام بسعر فائدة %19.25، وقدمت البنوك 17 طلباً بقيمة 76.3 مليار قبل البنك القيمة المطلوبة فقط بنسبة تخصبص 13.09 % لكل بنك.



وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر 2016، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.