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بورصة وشركات
البورصة تبدأ التداول على أسهم ابن سينا للأدوية
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 10:36 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
جهاد سالم ومصطفي طلعت:
افتتح محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول اليوم، احتفالا بأول يوم تداول لشركة ابن سينا فارما للأدوية بعد إتمام الطرح العام والخاص.
وحضر الاحتفال سحر نصر وزيرة الاستثمار، وسامح الترجمان رئيس مجلس إدارة شركة بلتون، مدير الطرح، ومحمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي.
وقال فريد إن طرح شركات جديدة للتداول بسوق المال يسهم في التوسع في عمليات الحوكمة والشفافية، موضحا أن البورصة تعد منصة لتمويل الشركات ودعم الخطط التوسعية.
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