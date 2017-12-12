الرقابة تهدد عودة السينما السعودية

الكعبة المشرفة 001

على راشد



أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، السماح بافتتاح دور عرض سينمائية على أراضيها، بدءا من 2018، بعد توقف امتد منذ السبعينات، أثر احتلال الحرم المكى على يد جهيمان العتيبى، وأعوانه، تخوفا من زيادة معدلات جرائم التشدد الدينى.



واستمرت بعض دور العرض التى دشنها عددا من العاملين بشركة أرامكو، وبعض السعودين، قبل ذلك، فى العمل على استحياء، كما استمر الإنتاج السينمائى بوتيرة هادئة، وعبر تجارب فردية، تصاعدت معدلاتها خلال السنوات الأخيرة.



أشار الناقد السينمائى، رامى عبد الرازق، إلى أن الحديث حول تبعات القرار ما يزال مبكرا، إلا أنه قرار مهم للغاية، ويتجاوز الطموحات والتوقعات، خاصة بعد هيمنة العقلية المحافظة على المملكة لسنوات طويلة، موضحا أن المملكة لن تشهد أزمات إنتاجية، ولكن ستواجه السينمائيين مشكلات ومحاذير رقابية كثيرة، ستخف حدتها تدريجيا.



وأكد أن وجود قاعات عرض سينمائى فى السعودية، يوفر سوقا سينمائيا جيدا للأفلام العربية ككل، وليس لمصر والمغرب فقط، اللذان يعدان أكثر الدول العربية إنتاجا للسينما، إلا أنه تخوف من أن يحاول المنتجون والموزعون إنتاج نوعية من الأفلام مناسبة للمجتمع السعودى المحافظ، كما حدث فى الثمانينيات حينما بدأت السعودية فى الإنتاج الدرامى، وكانت تريد نوعية محافظة من الدراما.



وأشار إلى أن اتجاه المملكة لشراء مسلسل عادل إمام الجديد، خطوة جيدة ومبشرة، ولو تم استغلالها بشكل جيد فستفتح سوقا جديدا للفيلم العربى، وستكون فرصة أيضا للسعودين لتقديم أعمالهم، موضحا أن أغلب التجارب السينمائية السعودية محاولات فردية.



وأكد الناقد السينمائى، محمود قاسم، أن السعودية كانت تركز على الإنتاج الدرامى، وفق مجموعة من القواعد الرقابية، والتى من بينها على سبيل المثال ألا يكون هناك مشهد به رجل وامرأة وحدهما فى غرفة، حتى لو كان الباب مفتوحا، إلا أنه بمرور الوقت تم تجاوز ذلك، وأصبحت هناك العديد من القنوات السعودية، التى تعرض كل ما يصلها دون محاذير لافتة، ومن بينها قنوات «روتانا» التى اشترت التراث السينمائى المصرى، وكانت الأخيرة تتدخل فى إنتاج العديد من الأفلام المصرية، إلا أنها توقفت عن ذلك منذ ثلاث أو أربع سنوات، وهو ما أضعف السينما المصرية.



وأوضح قاسم أن بعض السعوديين أنتجوا أفلاما صنعت فى مصر، وبدأ حاجز الرقابة فى المملكة ينكسر تدريجيا، من خلال الأدب والروايات، التى كانت تقرأ سرا.

وعن تأثير القرار على السينما المصرية، لفت «قاسم» إلى أنه قرار سعودى خالص، لكن المملكة لا تستطيع حاليا إنتاج فيلما سعوديا خالصا، لعدم توافر البنية التحتية لذلك من ممثلين وفنيين.. إلخ، لكن هناك اتجاه قوى لجذب الجمهور السعودى لدخول دور العرض السينمائى.



وأكدت الناقدة ماجدة خير الله، أن القاعات السينمائية بالمملكة ستخلق سوقا كبيرة للسينما المصرية، بشرط ألا يتم فرض نوعية معينة من الأفلام، مع دعم التجارب الجيدة.