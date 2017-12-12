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عقـــارات
مدبولي: 26 ديسمبر سحب كراسات حجز 2200 وحدة من سكن مصر
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 10:25 ص
مصطفى مدبولي وزير الإسكان
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مصطفى مدبولي وزير الإسكان
بدور إبراهيم:
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم استقبال المواطنين الراغبين في شراء كراسات الشروط والمواصفات لحجز 2200 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"، بمدينتي "غرب قنا" (1100 وحدة)، وناصر "غرب أسيوط" (1100 وحدة)، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 26/12/2017، من الساعة 3 : 5 مساءً، بفرعي بنك التعمير والإسكان، ببرج المديرية – ميدان مديرية الأمن، بمحافظة قنا، لحاجزي مدينة غرب قنا، و2 شارع الجمهورية، بمحافظة أسيوط، لحاجزي مدينة ناصر "غرب أسيوط"، كما سيتم استقبال المواطنين الراغبين في الحجز، ابتداء من يوم الإثنين 8/1/2018، وحتى يوم الخميس 8/2/2018، لتقديم استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط، بعد استيفائها، وسداد مبلغ جدية الحجز، وذلك خلال أيام العمل الرسمية للبنك.
وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: طرحت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 2200 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"، بمدينتي "غرب قنا" (1100 وحدة)، وناصر "غرب أسيوط" (1100 وحدة)، بنظام القرعة العلنية، بمساحة نحو 115 م2 للوحدة، بمستوى تشطيب متميز، وسيتم تسليمها خلال 24 شهراً.
وأضاف المهندس طارق السباعى: يتم سداد 10% مقدم حجز، مع نظم تقسيط ميسرة، وخصم خاص للسداد الفوري، موضحاً أنه سيتم تنفيذ سياج شجري حول المشروع، وأعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضي.
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