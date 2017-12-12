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اقتصاد وأسواق
الأسباب الخمسة لاعتذار الوكيل عن رئاسة مجلس الأعمال الروسى
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 10:23 ص
أحمد الوكيل حديث
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أحمد الوكيل حديث
دعاء حسنى
كشف أمين عام اتحاد الغرف التجارية، علاء عز، عن أسباب تقديم رئيس الاتحاد، أحمد الوكيل، لاعتذار رسمى عن رئاسة مجلس الأعمال المصرى الروسى، وتتلخص فى ترأسه لأكثر من 5 اتحادات للغرف.
قال عز فى تصريح لـ«المال»، إن الوكيل يشغل منصب رئيس غرف البحر الأبيض، والإفريقية، والمصرية، ونائب أول اتحاد الغرف الإسلامية، وأمين صندوق اتحاد غرف التجارة العربية، ورئاسة الغرفة التجارية بالإسكندرية.
أضاف عز: «المناصب جعلت الوكيل ليس لديه القدرة على العطاء فى مجالس الأعمال المشتركة، لا سيما أنه يترأس أعمالها حال حضوره».
أضاف أن أحمد الوكيل سيعقد اجتماعاً مع طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فور عودته من زيارة خارجية، ليرشح بديله ممن يتفرغ لرئاسة المجلس، لأن رئاسة المجلس تتطلب قرارا وزارياً.
يشار إلى أن تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الروسى جرى خلال 2015، أثناء تولى منير فخرى عبد النور، لحقيبة وزارة التجارة والصناعة فى مجلس الأعمال المصرى الروسى، وتشكيله برئاسة أحمد الوكيل، وعضوية كل من أشرف خالد داود، شركة سوناك الأهلية للحاصلات الزراعية، وحلمى على عيسى، شركة نهضة مصر للحاصلات الزراعية، وهشام سمير النجار، شركة دالتكس للحاصلات الزراعية، وشريف المغربى، شركة مافا للحاصلات الزراعية، والسفير عزت سعد، سفير مصر السابق فى موسكو، ومكرم سيد مهنى، شركة جلوبال نابى للصناعات الدوائية، وجمال أحمد حسنى، التدريب، وكريم غبور، شركة إم سى فى لوسائل النقل، ومحمد زكى البسيونى، الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وفريدة خميس، شركة النساجون الشرقيون، ومصطفى خليل، شركة مانتا تورز للسياحة، وسركيس كزليان، شركة ترافل واى للسياحة، وحسن سليمان، شركة لادا إيجيبت، والدكتور أحمد عباس الحارونى، شركة القاهرة لصناعة الكرتون باك، وفادى وديع كامل، الشركة المصرية الأوروبية للأعشاب، وأحمد عبد الفتاح أبودوح، الشركة الدولية للصناعات الغذائية، ومحمد إبراهيم كامل، «تنمية سياحية»، ونصر حسين عسل، شركة عسل للأثاث.
روسيا
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