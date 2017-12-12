الكهرباء تخاطب البترول لتحديد موقع محطة ديروط البديل

وزارة الكهرباء والطاقة 77

عمر سالم



دخلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى مفاوضات مع وزارة البترول، لتحديد المكان البديل لمحطة كهرباء ديروط، التى كان من المقرر تنفيذها فى محافظة البحيرة، التى من المقرر أن تقوم بتنفيذها شركة أكوا باور السعودية.



قال مصدر بالقابضة لكهرباء مصر فى تصريح لـ«المـال»، إن الكهرباء تقوم حالياً باستطلاع رأى البترول، فى تحديد إمكانية مد خطوط الغاز اللازمة للمشروع إلى محافظتى قنا والأقصر.



أصدر شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً فى 2016، ينص على نقل موقع محطة كهرباء ديروط من محافظة البحيرة إلى إحدى محافظات الصعيد، طبقاً لخطة الاهتمام بمحافظات الصعيد، لعدم تمركز محطات الكهرباء فى الوجه البحرى، وتوزيع الشبكة القومية للكهرباء حتى لا يضغط عليها.



أضاف أن رأى وزارة البترول الفيصل، فى تحديد الموقع الجديد للمشروع، لا سيما، أنها المسئولة عن تنفيذ خطوط الغاز للمشروع، موضحاً أنه من المتوقع أن تكون محافظة قنا الأقرب للتنفيذ، لا سيما، أنها تقع بالقرب من ميناء سفاجا، وهناك إمكانية لاستيراد ونقل الغاز للمشروع بسهولة، ويساهم فى توفير استثمارات مد خطوط الغاز هناك.



أوضحت أن المفاوضات مع شركة أكوا باور شبه متوقفة، لحين التوقف على المكان البديل للمشروع، وهناك اكتفاء من الطاقة، وإعادة دراسة المشروع من جديد، وتكلفة إنتاج الكيلووات ساعة، موضحاً أن المشروع يتأخر بشكل كبير عن الجدول الزمنى الخاص به، ومن المرتقب حال الاستقرار على المكان البديل للمشروع، والانتهاء من تنفيذه وتشغيله بحلول 2022.



قال المصدر إن الشركة السعودية ما زالت ملتزمة بالمشروع، وتبدى التزامها واستعدادها دائما فى تنفيذ المشروع، كما ستقوم باستخدام تكنولوجيا أمريكية من جنرال إليكتريك.



ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 10 ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻣﺤﻠﻴﺔ، ﺗﺄﻫﻠﺖ ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﺇﻻ ﺃﻥ "ﺃﻛﻮﺍ ﺑﺎﻭﺭ" ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻣﺖ خلال 2015، ﺑﻌﺮﻭﺿﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ، ﺍﻟذى ﺗﺼﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺗﻪ إلى 2.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.



تبلغ قدرة محطة كهرباء ديروط 2250 ميجاوات، تتكون من 3 وحدات مركبة قدرة كل وحدة 650 ميجاوات، وتعد أول محطة تقام بنظام b .o .o البناء والتشغيل والتملك، التى تلتزم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروع، وتأخر المشروع 3 أعوام، للحصول على الضمانة الحكومية، ومن المقرر تشغيل المشروع بحلول عام 2018، لكن نتيجة تأخر الإجراءات، وقرار تغيير موقع المشروع تسبب فى تأجيله مجدداً.