البرلمان المصري يطالب نظيره الأوروبي بمعالجة قضية القدس

البرلمان الأوروبى

ياسمين فواز:



عقد وفد البرلمان المصرى المتواجد فى مدينة ستراسبورج برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا فى مقر البرلمان الأوروبي مع عدد من النواب برئاسة النائب الدنماركى أندريز فيستيسن النائب الأول لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي.



وأعرب الجانب الأوروبى عن ترحيبه بممثلى الشعب المصرى، وتناول الجانبان العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرض الوفد المصرى مجريات ما يحدث فى مصر والمنطقة والتأكيد على رفض خطوة ترامب إزاء القدس وعلى ضرورة معالجة القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.



واستعرض الوفد المصرى عددا من القضايا من بينها جهود مصر فى مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية وعن وضع المرأة والشباب فى المجتمع فى ظل التحول الديمقراطى، وأكد الجانب الأوروبي ضرورة استمرار الحوار والتواصل فى إطار تدعيم أطر العلاقات على كافة الأصعدة بين الجانبين.