الكساد وخيبة الآمال يخيمان على أسواق شرم الشيخ

❏ المحال التجارية تبيع بسعر التكلفة لضمان «قوت يومهم»

❏ الخلط بين شمال وجنوب سيناء يؤثر فى قرار السائح لزيارة مصر

❏ البائعون: الأجانب تعلموا الفصال من المصريين

❏ الكافيهات تبحث عن زبائن والأسعار تقترب من المقاهى الشعبية

❏ توقعات بزيادة الإقبال مع الكريسماس



دعاء محمود



سكون تام؛ ونظرات شاردة، شوارع خالية، كأنه مشهد فى فيلم صامت، هذا هو حال الممشى الكبير فى «السوق القديم»، بالمدينة الساحرة شرم الشيخ؛ حالة الكساد والركود تضرب المواطنين والتجار فى «مقتل»، فى المدينة التى كانت فى يوم من الأيام تعج بالسائحين من مختلف بلدان العالم.



رصدت «المال» فى جولة داخل أسواق «مدينة السلام» الأوضاع التى تبحث عن طوق النجاة، نتيجة انخفاض أعداد السائحين الوافدين إليها، وتدنى معدلات إنفاقهم، عقب حادث سقوط الطائرة الروسية.



بدأت الجولة فى السوق القديم، ومن أمام مسجد الصحابة، التقت «المال» محمد الهوارى، أحد سماسرة الوحدات السياحية بشرم الشيخ، أثناء محاولته البحث عن زبائن جدد وإقناعهم بالإقامة فى إحدى الفنادق التى يعمل لصالحها، أكد أن سبب خلو شوارع شرم الشيخ من السائحين يرجع إلى انتهاء موسم السياحة لديهم، الذى يستمر حتى شهر سبتمبر – حسب قوله – وينتهى مع دخول المدارس نظرا لأن أغلب السائحين حاليا من المصريين والعرب.



أضاف أن ذلك لا يعنى أن معدلات السياحة تبلغ ذروتها أثناء الموسم، وأن أعداد ونوعيات السائجين الوافدين لمصر حاليا ولشرم الشيخ بالتحديد اختلفت عن 2010 إذ أصبح أغلبية السائحين من دول شرق أوروبا، ويعرف عنهم انخفاض معدلات إنفاقهم مقارنة بالإنجليز، والألمان، والإيطاليين، الذين كانوا يستحوذون على أغلب إشغالات فنادق المدينة قبل ثورة 25 يناير، مرورا بأزمة سقوط الطائرة الروسية.



وصف أزمة سقوط الطائرة الروسية، بالقشة التى قصمت ظهر البعير، لافتا إلى أنه فى الوقت الذى كانت السياحة بدأت التعافى، جاءت أزمة الطائرة الروسية لتقضى بنسبة كبيرة على آمال العاملين بشرم الشيخ، الذين ظلوا حتى اللحظة الأخيرة، منذ اندلاع ثورة 25 يناير، واثقون فى قدرة السياحة على استعادة عافيتها.



فيما يتعلق بالعملية الإرهابية الأخيرة التى استهدفت مسجد الروضة ببئر العبد فى شمال سيناء، أكد الهوارى أن وسائل الإعلام الأجنبية لا تفرق بين شمال وجنوب سيناء، إذ تذكر فقط أن العملية الإرهابية تمت فى سيناء عموما، وبالتالى تصدر شعور لدى أغلب السائحين الذين لا يعرفون الفرق بين شمال وجنوب سيناء أنهم لن يكونوا آمنين وبالتالى يعزفون عن زيارة شرم الشيخ.



طالب وسائل الإعلام بالتركيز على هذه النقطة بالتحديد والتوضيح بصورة مستمرة أن أى أحداث تشهدها شمال سيناء بعيدة تماما عن شرم الشيخ، التى تقع بمحافظة جنوب سيناء، لأن هذا الاعتقاد المغلوط يؤثر أحيانا على حركة السياحة.



وعلى بعد أمتار من مسجد الصحابة تكتظ الشوارع بالمحال التجارية والمطاعم التى فاقت أعدادها عدد السائحين الذين يتجولون فى المنطقة، فمن بين كل 5 محال ربما تجد زبونا واحدا وسط علامات خيبة الأمل على وجوه أصحاب تلك المحال.



فى محاولة لشراء إحدى قطع الملابس المعروضة بإحدى المحال التجارية، ظل محمد حسن من الأقصر، صاحب المحل، يحاول إقناعنا بشراء القطعة التى بلغ سعرها 170 جنيهًا، وبمجرد القول أن سعرها غير مناسب، بادر بتخفيض سعرها إلى 100 جنيه فقط مرة واحدة، دون أى فصال.



وبسؤاله عن وضع السوق وحركة البيع والشراء، أكد أنها شبه متوقفة وأن الرجوع للمنزل بمائة جنيه أفضل من لا شئ، حتى وإن باع المنتج بسعر الجملة، قبل أن تقاطعه إحدى السائحات التى اصطحبها مرشدها السياحى وتسأل عن سعر إحدى الهدايا التذكارية، وظلت تفاضل فى ثمنها بمساعدة المرشد للحصول عليها.



وقال حسن محبطًا «هكذا أصبح حالنا»، مشيرا إلى أنه باع القطعة للسائحة دون هامش ربح، وأن جميع السائحين فى شرم الشيخ تعلموا الفصال من المصريين، الذين توافدوا للمدينة بأعداد كبيرة أثناء حملات تنشيط السياحة الداخلية.



أكد أنه حال استمرار الوضع كما هو عليه سيضطر للعودة إلى بلده «الأقصر» والاستقرار هناك.



وعندما طلبنا منه ترشيح محل أحذية مناسب داخل السوق، اصطحابنا إلى إحدى المحال الذى يبعد عنه أمتارا قليلة، واشترينا الحذاء بنصف الثمن الذى قاله فى بداية عملية البيع والشراء.



أكد صاحب محل الأحذية أنه خلال الأعوام التى وصفها بالعجاف، منذ ثورة يناير، باع سيارته، ومنزله الخاص، وقام بتحويل أوراق أبناءه من مدارس خاصة لحكومية بسبب الأوضاع الحالية، مؤكدا أنه فى كل مرة كان يأمل فى أن تستعيد السياحة عافيتها، ليستعيد المستوى المعيشى الذى اعتاد عليه سابقا.



هنا انتهت جولتنا بالسوق القديم، وعند البحث عن سيارة لتقلنا إلى خليج نعمة، قابلنا سائق ميكروباص كان خال من الركاب، قال أنه يمر على خليج نعمة، ويمكنه اصطحابنا إلى هناك بجنيهين فقط للفرد الواحد، فصعدنا للسيارة لنبدأ معه رحلة قصيرة أردنا من خلالها معرفة أوضاع السائقين بالمدينة، وكيف يكسب قوت يومه فى ظل تلك الظروف.



لكن سرعان ما تحولت الرحلة إلى «مشادة» كبيرة بين السائق وبعض السائحين الذين استقلوا السيارة ويبلغ عددهم 10، وطلبوا من السائق أن يذهب بهم إلى منطقة «غرقانة» بشرم الشيخ وهى أبعد من منطقة خليج نعمة، وأصروا على دفع 30 جنيهًا فقط لهم جميعا، وسط ذهول من السائق الذى رفض الأجرة ووقف بسيارته محاولًا إقناعهم أن يدفعوا 70 جنيهًا زيادة عن الأجرة، لكنهم رفضوا، وعندما حاول إقناعهم بالنزول، واستقلال سيارة أخرى رفضوا، وأصروا على عدم دفع أى أموال زيادة.



السائحون لا يتحدثون الإنجليزية، والسائق لا يعلم أى لغة يتحدث هؤلاء السائحين القادمين من «أرمينيا» وهى إحدى دول شرق أوروبا، فتح هاتفه ليحاول التحدث معهم من خلال تطبيق «Google Trans-late» إحدى تطبيقات الترجمة من جوجل، قبل أن يسمع أحد زملاءه – الذى يتحدث لغتهم - أصوات صياح السائحين الرافضين لدفع أى مبلغ زيادة، ليتدخل ويقنع السائحين بدفع 50 جنيهًا إضافية فقط.



وبسؤال السائق عن تعليقه على ما دار داخل السيارة من جانب السائحين، قال إنه اعتاد على ذلك منذ تدهور أوضاع السياحة فى مصر وبشرم الشيخ تحديدا، مؤكدًا أنه امتد الفصال لأجرة السيارات.



لفت إلى أنه فى الماضى كان السائح يدفع الأجرة بالدولار، لكن مع ارتفاع سعر العملة، تقوم شركات السياحة بتحويل الدولارات لدى السائح إلى جنيه مصرى، وهو لا يعلم قيمة الجنيه جيدا، وبالتالى عندما يقوم بدفع جنيه واحد فهو يعتقد أنه بمثابة دولار فى بلده.



وصل بنا المطاف إلى خليج نعمة، ومنذ أن وطأت أقدامنا هناك، وجدنا العاملين بالكافيهات والمطاعم يتسابقون على إقناع الزبائن بالجلوس على المقهى الذين يعملون لصالحه، لدرجة أن بعضهم عرض علينا الجلوس ولن ندفع أكثر من 25 جنيهًا قيمة المشروب للفرد الواحد، وسط خلو معظم الكافيهات والمطاعم من الزبائن.



فى سياق متصل، أكد مصدر بغرفة فنادق جنوب سيناء، أن إشغالات فنادق المدينة حالياً تصل إلى %40، متوقعاً أن ترتفع نسب الإشغال خلال فترة الكريسماس وأعياد الميلاد.



«الكوميسا» يرفع إشغالات الفنادق



قال مصدر مسئول بمحافظة جنوب سيناء لـ «المال»، إن إشغالات فنادق مدينة شرم الشيخ ارتفعت من %35 إلى %60 خلال فترة مؤتمر الكوميسا، الذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار، التابعة لمنظمة الكوميسا، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.



عقد المؤتمر تحت عنوان «التجارة والاستثمار لإفريقيا ومصر والعالم»، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجارى، بحضور عددا من رؤساء دول وحكومات ووزراء مختلف الدول الإفريقية، وممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، وشخصيات رفيعة المستوى من فى مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار من أجل النمو الشامل.