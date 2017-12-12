EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
قناة السويس تؤمن على المصريين بالخارج
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 09:52 ص
أحمد شهاب قناة السويس للتأمين
أخر الأخبار
أحمد شهاب قناة السويس للتأمين
الشاذلى جمعة
وقعت شركة «قناة السويس للتأمين»، بروتوكولا مع الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، لبدء إصدار وثائق التأمين على الجاليات المصرية، عبر وثيقة الحوادث الشخصية من خلال مقر الاتحاد وفروعه بالخارج وعلى مستوى الجمهورية.
قال أحمد شهاب، مدير عام شركة «قناة السويس للتأمين»، إن تفعيل البروتوكول ينتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن شركته تستهدف %10 من المصريين فى الخارج، الذين يقدر عددهم بنحو10 ملايين، مع التركيز على منطقة الخليج التى يوجد بها عدد كبير من العمالة المصرية.
وأوضح أن مبلغ التأمين بالوثيقة يتراوح بين 50 ألف جنيه و250 ألفًا، وفقا لرغبة العميل، وتغطى الوثيقة مخاطر الوفاة بحادث والعجز الكلى المستديم بجانب العلاج الجزئى المستديم وكذلك العلاج الطبى نتيجة حادث والمشاركة فى مصاريف نقل الجثمان فى حال الوفاة بحادث.
وأوضح أن التعاقد مع شركة تأمين مصرية يتضمن العديد من المميزات للمصريين فى الخارج، يتلخص أهمها فى سهولة التعامل بالنسبة لذوى العاملين الذين يعيشون فى مصر، حتى يمكنهم التواصل بسهولة مع فروع الشركة على مستوى الجمهورية للحصول على التعويض بسرعة فى حالة وفاة المؤمن عليه بحادث، وكذلك يستطيع العميل نفسه التقدم للحصول على التعويض فى حالات العجز الكلى والجزئى.
وثيقة التأمين/ بوليصة التأمين
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا