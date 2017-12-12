قناة السويس تؤمن على المصريين بالخارج

أحمد شهاب قناة السويس للتأمين

الشاذلى جمعة



وقعت شركة «قناة السويس للتأمين»، بروتوكولا مع الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، لبدء إصدار وثائق التأمين على الجاليات المصرية، عبر وثيقة الحوادث الشخصية من خلال مقر الاتحاد وفروعه بالخارج وعلى مستوى الجمهورية.



قال أحمد شهاب، مدير عام شركة «قناة السويس للتأمين»، إن تفعيل البروتوكول ينتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن شركته تستهدف %10 من المصريين فى الخارج، الذين يقدر عددهم بنحو10 ملايين، مع التركيز على منطقة الخليج التى يوجد بها عدد كبير من العمالة المصرية.



وأوضح أن مبلغ التأمين بالوثيقة يتراوح بين 50 ألف جنيه و250 ألفًا، وفقا لرغبة العميل، وتغطى الوثيقة مخاطر الوفاة بحادث والعجز الكلى المستديم بجانب العلاج الجزئى المستديم وكذلك العلاج الطبى نتيجة حادث والمشاركة فى مصاريف نقل الجثمان فى حال الوفاة بحادث.



وأوضح أن التعاقد مع شركة تأمين مصرية يتضمن العديد من المميزات للمصريين فى الخارج، يتلخص أهمها فى سهولة التعامل بالنسبة لذوى العاملين الذين يعيشون فى مصر، حتى يمكنهم التواصل بسهولة مع فروع الشركة على مستوى الجمهورية للحصول على التعويض بسرعة فى حالة وفاة المؤمن عليه بحادث، وكذلك يستطيع العميل نفسه التقدم للحصول على التعويض فى حالات العجز الكلى والجزئى.