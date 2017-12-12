المهن الطبية تستثمر 45 مليون دولار لمراقبة الأدوية

الأدوية

❏ موسى: المنظومة تستهدف ضبط العبوات المغشوشة إلكترونيا.. وتسهيل التصدير



سمية كمال



بدأت شركة المهن الطيبة للأدوية «MUP» تطبيق نظام لمراقبة العبوات الدوائية إلكترونيا يعرف باسم «التتبع الدوائى» بتكلفة 45 مليون دولار، تنفيذا للقرار الصادر من الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، التابعة لوزارة الصحة، خلال العام الماضى.



وقال صلاح الدين موسى، مستشار مواد التعبئة والتغليف بالشركة، إن التتبع الدوائى هو تقنية جديدة تستهدف رصد حركة العبوات الدوائية المحلية والمستوردة المتداولة بالأسواق بداية من عملية تصنيعها وتغليفها وتوزيعها على الصيدليات وصولا للمريض، بهدف التأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.



وأوضح موسى لـ«المال» أن المنظومة تستخدم «باركود» يحدد اسم الشركة والمنتج وتاريخ الصلاحية ورقم التشغيل من أجل الكشف عن الممارسات غير المشروعة ومحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الصدد، كما أنه يتيح للشركات التصدير لعدد كبير من الدول التى تشترط استيراد الأدوية المسجلة فقط بهذا البرنامج.



يشار إلى أن 3 شركات تعمل بمجال الحلول الطبية قامت بتطوير المنظومة، هى: GS1 IMS والإيبسو، وتتولى الأولى منح ترقيم دولى معتمد للعبوة الدوائية بالخارج وكود لمصر، وتعمل الثانية على تنفيذ عملية الربط الإلكترونى بين جميع الصيدليات والشركات، وتوفر الأخيرة تقنية لطبع الباركود المشفر على عبوات.



وأكد موسى أن رئيس الجمهورية شدد على ضرورة تعميم المنظومة على جميع الشركات بحلول يونيو 2018، كما يعتبر تطبيقها شرطا أساسيا للتصدير، لا سيما أنه نظام مطبق عالميا.



على صعيد آخر، كشف موسى عن اعتزام الشركة التوسع فى أسواق أوروبا الغربية خلال العام المقبل، بعد وصول حجم صادراتها لأسواق الخليج وأوروبا الشرقية وأفريقيا وكازاخستان إلى 4 مليارات جنيه.



يذكر أن «MUP» تعمل بالسوق المصرية منذ 1988، وتمتلك مصنعا بمنطقة أبو سلطان بالإسماعيلية لإنتاج المستحضرات الطبيبة، ووافق مجلس إدارتها فى 19 أكتوبر 2014 على قرار شطب اسهما اختياريا من البورصة المصرية، وشراء أسهم المساهمين المتضررين.



وحققت الشركة نموا فى مبيعاتها خلال العام الماضى لتصل إلى 1.434 مليار جنيه مقابل 1.215 مليار جنيه فى 2015 بنسبة بلغت %18، واستحوذت السوق المحلية على %79 منها بقيمة 1.138 مليار جنيه بزيادة بلغت نسبتها %11.9 على مبيعاتها بها خلال 2015 والتى سجلت نحو 1.017 مليار جنيه.