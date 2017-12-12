التموين تدرس تعديل قرار سعر البيع للمستهلك

وزير التموين المصيلحي

❏ علاء عز: توقعات بإصداره خلال أيام قبل انتهاء المهلة المقررة



دعاء حسنى



تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعديل القرار 217 لسنة 2017، الملزم لجميع الجهات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية، بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، والمقرر تطبيقه اعتباراً من مطلع 2018.



يأتى ذلك بناء على مطالبات من الاتحاد العام للغرف التجارية، بقصر التطبيق على السلاسل التجارية ومحال البقالة، دون إلزام لجميع حلقات التداول، حسب ما أعلنه علاء عز، أمين عام الاتحاد.



فيما يعقد وزير التموين د.على المصيلحى، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بالغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة إبراهيم العربى، لمناقشة عدة قضايا، منها مقترحات التجار بشأن تدوين الأسعار.



يشار إلى أن وزير التموين، كان قد أصدر القرار فى يوليو الماضى، وهو يلزم جميع الجهات والشركات المنتجة والمستوردة «لمنتجات تعبأ محليا»، والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية، بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، باللغة العربية، وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى جميع البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994.



تضمنت المادة الثانية من قرار الوزير، حظر الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع، لعبوات ليس مدونا عليها سعر البيع للمستهلك.



وكان الوزير يهدف حسب ما أعلن وقتها، حماية المستهلك من ارتفاعات الأسعار غير المبررة، وهوامش الربح الخيالية التى يحصل عليها بعض التجار والموزعين.



وكشف علاء عز فى تصريحات لـ«المال»، أن مقترحات اتحاد الغرف، ركزت على الناحية الفنية، فى ظل صعوبة إلزام جميع حلقات التداول بتدون السعر، بدءاً من المصنع والمستورد مرورا بالمخازن.



وأوضح أن كبرى الشركات يمكنها تنفيذ القرار بيسر، لقدرتها على احتساب تكلفة النقل، كشركات الألبان الكبرى على سبيل المثال، أما صغار المصنعين فيواجهون صعوبة فى احتساب تكلفة النقل إلى جميع المحافظات، مضيفا: «كما أن تجريم صاحب المخزن أمر غير منطقى».



وتوقع «عز» إصدار وزارة التموين التعديلات خلال أيام، وقبل بدء تطبيق القرار والمحدد بمطلع يناير المقبل، خاصة أنه يجرم المخالفين.



كانت المادتين الثالثة والرابعة من قرار وزير التموين، قد منحتا مهلة حتى 31 ديسمبر المقبل لجميع الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم إعلان المواطنين عن أسعارها خلال فترة المهلة على واجهة المحلات، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.