2 مليار دولار استثمارات مصنع الإنتاج الحربى -TBEA للخلايا الشمسية

وزارة الإنتاج الحربي

❏ %49 مساهمة الجانب الصينى.. وجار بحث اليات التمويل



عمر سالم



تعتزم وزارة الإنتاج الحربى، إنشاء مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية «الفوتوفولتية» بالتعاون مع شركة TBEA صن أوازيز الصينية بمحافظة أسوان، بقدرة إنتاجية 1000 ميجاوات سنويًا على أن يكون الإنتاج عبر مرحلتين منقسمتين إلى 500 ميجاوات لكل مرحلة.



كشف مصدر مسئول فى تصريح لـ«المـال»، عن أن إجمالى استثمارات المشروع تتجاوز 2 مليار دولار، على أن ينشئ المشروع بالمشاركة بين الجهتين، بنسب تصل إلى %51 للإنتاج الحربى، و%49 لصالح الشركة الصينية.



أشار إلى أن مدة تنفيذ المشروع من عامين ونصف إلى 3 أعوام، يبدأ تنفيذه خلال 2018، بعد الانتهاء من تدبير التمويل، سواء عن طريق مشاركة البنوك المصرية، والصناديق العربية، أو عبر قيام الشركة الصينية بتمويل المشروع بالكامل.



أضاف المصدر أن الاستشارى الخاص بالمشروع، شركة فراينهوفر الألمانى، انتهت من دراسات الجدوى التى أوضحت أنه من الأفضل البدء بتجميع الخلايا الشمسية فى مصر، مرحلة أولى ثم تصنيع أجزاء من الخلايا كمرحلة ثانية، والانتهاء من تصنيع الخلايا الشمسية بالكامل فى مصر، على 4 مراحل.



أكدت الدراسة على أفضلية تصنيع الخلايا عبر الاستعانة بالكوارتز، بدلاً من الرمال البيضاء.



يذكر أن تمويل قيمة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع يأتى عبر المنحة، التى حصلت عليها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، بقيمة 200 ألف دينار كويتى.



وأوضح المصدر أن المشروع يقام فى أسوان حتى يخدم مشروعات الطاقة الشمسية، فى ظل تواجد مشروعات تعريفة شراء الطاقة، التى تصل قدراتها إلى 2000 ميجاوات، والتخطيط للقيام بالتصدير للأسواق الأفريقية والعربية، خلال الفترة المقبلة، بعد تلبية كامل احتياجات السوق المحلية.



من المقرر أن تقوم الشركة الصينية بتنفيذ استخراج مادة السليكون من الرمل، أو الكوارتز وصولا إلى تصنيع الألواح الشمسية، داخل مصنع واحد فقط، وتتولى الشركة الصينية تطوير ونقل المعرفة، وتدريب العاملين، وتقديم الاستشارات الهندسية لهم، وتدريبهم على تشغيل وصيانة مصانع الطاقة الشمسية، والتعاون فى مجال البحوث والتطوير.



تستهدف الحكومة الاستفادة من المشروع فى تنفيذ خطتها لتوليد %20 من الكهرباء المنتجة فى 2022، من مصادر الطاقة المتجددة، على حساب المصادر التقليدية للطاقة، كالغاز الطبيعى، والمازوت، وباقى المواد البترولية، ويهدف المشروع لتبادل الخبرات، والمساعدة فى الإنتاج المحلى، ونقل التكنولوجيا، والمعرفة، لتصنيع وإنتاج الطاقة، بواسطة الخلايا الشمسية المصنعة من مادة السليكون، بالتعاون مع الشركة الصينية، التى أنشأت أكثر من 5 آلاف محطة طاقة شمسية فى العالم.