EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
2 مليار دولار استثمارات مصنع الإنتاج الحربى -TBEA للخلايا الشمسية
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 09:26 ص
وزارة الإنتاج الحربي
أخر الأخبار
وزارة الإنتاج الحربي
❏ %49 مساهمة الجانب الصينى.. وجار بحث اليات التمويل
عمر سالم
تعتزم وزارة الإنتاج الحربى، إنشاء مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية «الفوتوفولتية» بالتعاون مع شركة TBEA صن أوازيز الصينية بمحافظة أسوان، بقدرة إنتاجية 1000 ميجاوات سنويًا على أن يكون الإنتاج عبر مرحلتين منقسمتين إلى 500 ميجاوات لكل مرحلة.
كشف مصدر مسئول فى تصريح لـ«المـال»، عن أن إجمالى استثمارات المشروع تتجاوز 2 مليار دولار، على أن ينشئ المشروع بالمشاركة بين الجهتين، بنسب تصل إلى %51 للإنتاج الحربى، و%49 لصالح الشركة الصينية.
أشار إلى أن مدة تنفيذ المشروع من عامين ونصف إلى 3 أعوام، يبدأ تنفيذه خلال 2018، بعد الانتهاء من تدبير التمويل، سواء عن طريق مشاركة البنوك المصرية، والصناديق العربية، أو عبر قيام الشركة الصينية بتمويل المشروع بالكامل.
أضاف المصدر أن الاستشارى الخاص بالمشروع، شركة فراينهوفر الألمانى، انتهت من دراسات الجدوى التى أوضحت أنه من الأفضل البدء بتجميع الخلايا الشمسية فى مصر، مرحلة أولى ثم تصنيع أجزاء من الخلايا كمرحلة ثانية، والانتهاء من تصنيع الخلايا الشمسية بالكامل فى مصر، على 4 مراحل.
أكدت الدراسة على أفضلية تصنيع الخلايا عبر الاستعانة بالكوارتز، بدلاً من الرمال البيضاء.
يذكر أن تمويل قيمة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع يأتى عبر المنحة، التى حصلت عليها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، بقيمة 200 ألف دينار كويتى.
وأوضح المصدر أن المشروع يقام فى أسوان حتى يخدم مشروعات الطاقة الشمسية، فى ظل تواجد مشروعات تعريفة شراء الطاقة، التى تصل قدراتها إلى 2000 ميجاوات، والتخطيط للقيام بالتصدير للأسواق الأفريقية والعربية، خلال الفترة المقبلة، بعد تلبية كامل احتياجات السوق المحلية.
من المقرر أن تقوم الشركة الصينية بتنفيذ استخراج مادة السليكون من الرمل، أو الكوارتز وصولا إلى تصنيع الألواح الشمسية، داخل مصنع واحد فقط، وتتولى الشركة الصينية تطوير ونقل المعرفة، وتدريب العاملين، وتقديم الاستشارات الهندسية لهم، وتدريبهم على تشغيل وصيانة مصانع الطاقة الشمسية، والتعاون فى مجال البحوث والتطوير.
تستهدف الحكومة الاستفادة من المشروع فى تنفيذ خطتها لتوليد %20 من الكهرباء المنتجة فى 2022، من مصادر الطاقة المتجددة، على حساب المصادر التقليدية للطاقة، كالغاز الطبيعى، والمازوت، وباقى المواد البترولية، ويهدف المشروع لتبادل الخبرات، والمساعدة فى الإنتاج المحلى، ونقل التكنولوجيا، والمعرفة، لتصنيع وإنتاج الطاقة، بواسطة الخلايا الشمسية المصنعة من مادة السليكون، بالتعاون مع الشركة الصينية، التى أنشأت أكثر من 5 آلاف محطة طاقة شمسية فى العالم.
الطاقة الشمسية
وزارة الإنتاج الحربي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا