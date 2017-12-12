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اتصالات وتكنولوجيا
مصادر: شركات المحمول وقعت على لائحة الجزاءات يونيو الماضى
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 01:37 ص
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
أخر الأخبار
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
المال – خاص :
قالت مصادر مسئولة بشركات المحمول، إن المشغلين وقعوا على لائحة الجزاءات التى نشرت صباح اليوم بالجريدة الرسمية خلال يونيو الماضى.
وأوضحت المصادر لـ"المال"، أن التوقيع جاء بعد تعديل جهاز تنظيم الاتصالات بعض الاشتراطات المنصوص عليها فى اللائحة وتحديد آليات التنفيذ، رافضين الكشف عن أى تفاصيل أخرى.
ومن المقرر تطبيق اللائحة على الشركات فيما يتعلق بمستوى جودة الخدمة المقدمة للعملاء، إذ تتكون من 24 مادة تحدد اختصاصات تنظيم الاتصالات وآلية تقييم حجم المخالفة المرتكبة، وكذلك تحديد نوع المخالفة، وقيمة العقوبة وآليات الطعن على قرارات المرفق
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا ألغت فى وقت سابق قرار وزير الاتصالات السابق خالد نجم، بفرض لائحة الجزاءات على شركات المحمول الثلاث، وأرجعت ذلك إلى مخالفة القرار 6 مبادئ تشريعية منها إحالة اللائحة إلى الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.
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