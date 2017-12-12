4 جنيهات تراجعا بأسعار الذهب .. وعيار 21 يسجل 617

الذهب



عمر سالم



شهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 3 جنيهات اليوم الإثنين، بختام التعاملات المسائية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1244 دولارا.



وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 انخفضت لتسجل 617 بدلا من 620 جنيها أمس.



وأضاف للمال أن عيار 18 سجل 528 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 705 جنيهات مقابل 708 أمس، وانخفضت الأوقية لنحو 1244 دولارا بدلا من 1249، وسجل الجنيه الذهب 4930 جنيها.