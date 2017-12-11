مجمع الصناعة بالأكاديمية العربية يؤهل خريجي الهندسة لسوق العمل

مجمع الصناعة بالأكاديمية العربية يؤهل خريجي الهندسة لسوق العملمجمع الصناعة بالأكاديمية العربية يؤهل

أمانى العزازى



ينظم مجمع الصناعة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، غدا الثلاثاء، ورشة عمل بكلية الهندسه جامعة بورسعيد.



تناقش الندوة سبل تأهيل الشباب وخريجي الجامعات لسوق العمل، وتستضيف الندوة الدكتورة سامية شاكر مدير مجمع الصناعة التى تتناول كيفية اجتياز المتقدمين لفرص العمل للمقابلات الشخصية، كما توضح أهمية الحصول على دورات الأوشا الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والمؤهلة للعمل بالبيئات الخطرة.



يذكر أن مجمع خدمة الصناعه تم إنشاؤه عام ٢٠٠٤، ويهدف إلى تقديم الاستشارات الفنية وتأهيل الكوادر البشرية فى مجالات التنمية الصناعية، وصناعة النقل البحرى عن طريق إتاحة برامج تدريبية بشهادات معتمدة من الأكاديمية العربية.