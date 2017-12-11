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ثقافة وفنون
خطة تسويقية جديدة لإعلانات ماسبيرو بدءا من 2018
الإثنين 11 ديسمبر 2017 08:44 م
ماسبيرو
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ماسبيرو
رحاب صبحى:
قال صلاح حسين، رئيس الإدارة المركزية للإعلانات والمشرف العام على الجهة الإعلانية المشتركة بين القطاع الاقتصادى وصوت القاهرة بالهيئة الوطنية للإعلام، إنه في إطار التطوير الجاري بالقطاع الاقتصادى فإن هناك خطة تسويقية شاملة ستنطلق مع بداية عام 2018، ليشمل التطوير المحطات الإذاعية والتلفزيونية.
وأضاف أن البداية كانت ببرنامج الإعلامى إبراهيم حجازى "فى دائرة الضوء" الذى قدم خلال عام 2017 على القناة الأولى، والذى حقق عائدا إعلانيا للهيئة 8 ملايين جنيه، ومن المقرر كذلك أن يقدم الإعلامى خيرى رمضان والإعلامية رشا نبيل برنامج توك شو كبير على القناة الأولى بدءا من العام القادم، وذلك بمشاركة وكالة إعلانية كبيرة.
وأشار حسين إلى أن كل هذه المجهودات كانت تحت إشراف حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأمجد بليغ أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام وبدعم من أجهزة الدولة.
وتبدأ الخطة بتطوير القناة الاولى وتطوير الهيئة وذلك من خلال خطة تسويقية وتتمثل فى الاستعانة بمسوقين جدد، وجارٍ الآن المقابلات معهم، كما تم توحيد سياسية البيع والتعامل مع العملاء فى البيع والتسويق من خلال إعادة تنظيم الكيان من الداخل من خلال إعادة النظر فى اللوائح والقوانين وتغيير الافكار مع إلغاء العراقيل، مشيرا إلى أنه سيتم اتباع سياسات القطاع الخاص التسويقية فى جلب الإعلانات.
ولفت حسين إلى أن العائد من الإعلانات على راديو مصر هذا العام لا يقل عن 45 مليون جنيه.
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