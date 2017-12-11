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رياضة
برعاية تركي آل الشيخ.. الأهلي المصري يواجه أتلتيكو مدريد الإسباني وديا
الإثنين 11 ديسمبر 2017 08:12 م
اتليتكو مدريد جديد
أخر الأخبار
اتليتكو مدريد جديد
علي المصري
يخوض النادي الأهلي المصري مباراة ودية ضد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني يوم 30 من شهر ديسمبر الجاري في لقاء خيري يقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وحصل النادي الأهلي على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية من أجل إقامة مباراته مع أتلتيكو مدريد بكامل نجومه على ملعب برج العرب.
ومن المقرر أن تتم إقامة مهرجان فني قبل المباراة في حضور عدد من المطربين، مثل محمد حماقي، رابح صقر، أحمد الهرمي ووليد الشامي.
وتقام الاحتفالية بدعم من تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، حيث من المقرر أن تصل بعثة الفريق الأسباني إلى برج العرب يوم 29 ديسمبر.
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