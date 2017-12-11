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استثمار
رسلان: السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية هو التعليم
الإثنين 11 ديسمبر 2017 08:02 م
معتز رسلان
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معتز رسلان
هاجر عمران
قال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، إن تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها السوق المحلية حاليا لن يتم بغير التعليم بصفته السبيل الوحيد للتغلب على مشكلات التنمية.
وأضاف، منذ قليل، فى كلمته خلال الندوة التى يعقدها المجلس بمناسبة استضافة وزير التعليم أن مصر تحتل المرتبة الـ139 عالميا فى جودة التعليم وفقا لمنتدى الاقتصاد العالمى وهى المرتبة قبل الأخيرة، مشيرا إلى أن فشل انظمة التعليم وتراجع ترتيب مصر يعتبر فرصة مواتية لزيادة التطرف وقلة الوعى لدى المصريين.
ولفت إلى أن التعليم نجح فى تحويل سنغافورة من دويلة صغيرة مديونة إلى دولة من أسرع الدول نموا، بسبب توجيه كل موارد الدولة للتعليم، مشيرا إلى أن مصر تواجه تحديات تتعلق بتدنى ميزانية التعليم.
وأكد أن إصلاح التعليم لن يتم بين ليلة وضحاها ولكن الإرادة السياسية واضحة فى هذا الصدد وتدعم إصلاح التعليم وتعتبره أولوية وهو ما ظهر فى استراتيجية 2030.
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