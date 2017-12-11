السياحة: زيارة ملكة الجمال روسيا للأهرامات تدعم عودة الحركة

ملكة جمال روسيا تزور الأهرامات 55

دعاء محمود



أكدت وزارة السياحة أن زيارة منطقة الأهرامات التى قامت بها فكتوريا لوبريفا- المبعوث الرسمى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسفيرة كأس العالم للترويج لكأس العالم وملكة جمال روسيا السابقة- من شأنها فتح آفاق تدعم استعادة حركة السياحة من السوق الروسية، خاصة أن الزيارة تتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر.



وأضافت الوزارة في بيان لها أن هذه الزيارة سيكون لها أثر إيجابي كبير فى تحسين الصورة الذهنية للمقصد المصرى، فضلا عن أنها سوف تلقى مزيدا من الضوء على أحد أهم المعالم الأثرية المصرية.



وأعربت مبعوث الرئيس الروسى خلال جولتها عن انبهارها بالحضارة المصرية القديمة وببناة الأهرامات، مشيرة إلى العلاقات الجيدة التى تربط بين مصر وروسيا على مر الأجيال.



وحرصت لوبريفا خلال جولتها على زيارة مركب الشمس والتقاط الصور التذكارية فى منطقة الأهرامات ومنطقة البانوراما.



ومن جانبه، أكد دكتور عادل المصرى وكيل وزارة السياحة أن زيارة المشاهير والشخصيات العامة لمنطقة كالأهرامات يحمل دلالات إيجابية يتم تعظيم الاستفادة منها فى الترويج السياحة المصرية.