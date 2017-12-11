تنشط السياحة: ليس لدينا علم ببنود بروتوكول عودة الرحلات الروسية

السيسي وبوتين

دعاء محمود



استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى قمة هى السابعة بين الزعيمين، حيث تداول اللقاء العديد من الملفات في كل أوجه التعاون، فعلى الصعيد السياحي أكد الرئيس الروسي أنه يسعى لتوقيع بروتوكول حكومي بشأن عودة الرحلات بين البلدين.



وفي تصريحات صحفية لوزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف اليوم، أكد أن روسيا مستعدة لتوقيع بروتوكول مع مصر هذا الأسبوع لاستئناف رحلات الطيران المباشرة بين موسكو والقاهرة.



وذكر سوكولوف أنه قد يتم استئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة في أوائل فبراير المقبل، على مسارات شركة مصر للطيران وشركة الطيران الروسية ايروفلوت.



من جانبه، قال اللواء أحمد حمدي نائب رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، إنه ليس لديه علم ببنود البروتوكول ومن يسأل عن ذلك وزارة الخارجية، موضحاً أن الجانب الروسي دائما يشيد بالمطارات المصرية ويؤكد علي استعداده لعودة الرحلات دون تنفيذ على أرض الواقع.



وأضاف حمدي لـ"المال"، أن هيئة التنشيط لم تتلق أي تكليفات بعقد بروتوكول مع الجانب الروسي، لافتا إلى أن الهيئة وضعت خطة واضحة عند عودة السياحة الروسية لمصر قائلاً: "ولكن لن نتتظر أحد فالفنادق وشركات السياحة لن تغلق بسبب توقف أي سوق سياحي".



وتابع حمدي أن الهيئة قامت ببذل الجهود في أسواق بديلة والتي أصبحت تؤتي ثمارها لتعويض هذه الفترة قائلاً: "والسائح الروسي مرحب به بمصر في أي وقت".



يذكر أن السياحة المصرية تعرضت لضربة قوية بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء أكتوبر 2015، ما تسبب عنه سقوط ضحايا، وقررت الحكومة الروسية آنذاك تعليق حركة الطيران إلى شرم الشيخ.



وكانت السياحة الروسية تحتل المركز الأول فى قائمة الدول العشر المصدرة للسياحة إلى مصر بلا منافس، ومثلت سابقاً 50% من إجمالى الوفود لمصر سنوياً.



وفي سياق متصل، لفت الرئيس الروسي خلال اللقاء إلي أنه بعد سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء قبل عامين توقفت الرحلات المشتركة بين البلدين، وخلال هذه الفترة فإن الجانب المصري بذل جهوداً جبارة لرفع مستوى الأمن في المطارات.



وأوضح أنه ناقش مع الرئيس المصري تسلسلية الإجراءات اللازمة لاستئناف الطيران المباشر، متابعاً أن وكالة الأمن الروسي قدمت تقريرا يفيد بأن الجانب الروسي مستعد لإعادة الرحلات بين البلدين.