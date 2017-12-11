هيئة التنشيط: زيارة ملكة جمال روسيا للترويج لكأس العالم

ملكة جمال روسيا تزور الأهرامات

دعاء محمود



قال اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، إن زيارة فيكتوريا لوبيروفا المبعوث الرسمى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفه الترويج لبطولة كأس العالم، والمقرر عقدها في روسيا 2018، نافياً ما تردد عن أن زيارتها لمصر تهدف إلى الترويج للسياحة المصرية بشكل خاص.



وأضاف حمدي لـ"المال"، أن دورها يحتم عليها زيارة الدول المشاركة في البطولة والبالغ عددها 32 دولة، مشيداً بالزيارة، حيث لها أثر إيجابي فى تحسين الصورة الذهنية للمقصد المصرى، فضلاً عن أنها سوف تلقى مزيدا من الضوء على أحد أهم المعالم الأثرية المصرية بعد زيارتها للأهرامات.



وأكدت وزارة السياحة في بيان صحفي، منذ قليل، أن هذه الزيارة من شأنها فتح آفاق تدعم استعادة حركة السياحة من السوق الروسية، خاصة أن الزيارة تتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر.



ولفتت الوزارة إلى أن مبعوث الرئيس الروسى أعربت خلال جولتها عن انبهارها بالحضارة المصرية القديمة، وببناة الأهرامات، مشيرة إلى العلاقات الجيدة التى تربط بين مصر وروسيا على مر الأجيال.



وحرصت لوبريفا خلال جولتها على زيارة مركب الشمس، والتقاط الصور التذكارية فى منطقة الأهرامات، والبانوراما.