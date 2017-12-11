EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
هيئة التنشيط: زيارة ملكة جمال روسيا للترويج لكأس العالم
الإثنين 11 ديسمبر 2017 07:09 م
ملكة جمال روسيا تزور الأهرامات
أخر الأخبار
ملكة جمال روسيا تزور الأهرامات
دعاء محمود
قال اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، إن زيارة فيكتوريا لوبيروفا المبعوث الرسمى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفه الترويج لبطولة كأس العالم، والمقرر عقدها في روسيا 2018، نافياً ما تردد عن أن زيارتها لمصر تهدف إلى الترويج للسياحة المصرية بشكل خاص.
وأضاف حمدي لـ"المال"، أن دورها يحتم عليها زيارة الدول المشاركة في البطولة والبالغ عددها 32 دولة، مشيداً بالزيارة، حيث لها أثر إيجابي فى تحسين الصورة الذهنية للمقصد المصرى، فضلاً عن أنها سوف تلقى مزيدا من الضوء على أحد أهم المعالم الأثرية المصرية بعد زيارتها للأهرامات.
وأكدت وزارة السياحة في بيان صحفي، منذ قليل، أن هذه الزيارة من شأنها فتح آفاق تدعم استعادة حركة السياحة من السوق الروسية، خاصة أن الزيارة تتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر.
ولفتت الوزارة إلى أن مبعوث الرئيس الروسى أعربت خلال جولتها عن انبهارها بالحضارة المصرية القديمة، وببناة الأهرامات، مشيرة إلى العلاقات الجيدة التى تربط بين مصر وروسيا على مر الأجيال.
وحرصت لوبريفا خلال جولتها على زيارة مركب الشمس، والتقاط الصور التذكارية فى منطقة الأهرامات، والبانوراما.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا