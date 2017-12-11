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سيـــاســة
حزب الله: سنركز على مواجهة إسرائيل
الإثنين 11 ديسمبر 2017 06:57 م
حسن نصر الله
أخر الأخبار
حسن نصر الله
رويترز
قال حسن نصر الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، اليوم، إن الحزب وحلفاءه في المنطقة سيجددون تركيزهم على القضية الفلسطينية بعد ”الانتصارات“ التي حققوها في مناطق أخرى بالشرق الأوسط.
ودعا نصر الله حلفاء حزب الله إلى وضع استراتيجية موحدة في الميدان لمواجهة إسرائيل.
وتقاتل الجماعة المدعومة من إيران في سوريا إلى جانب حلفاء إقليميين.
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