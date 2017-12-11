EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
بلدية نيويورك: حادث مانهاتن هجوم إرهابي
الإثنين 11 ديسمبر 2017 06:51 م
انفجار بحي مانهاتن في نيويورك
أخر الأخبار
انفجار بحي مانهاتن في نيويورك
رويترز
قال رئيس بلدية نيويورك إن الانفجار الذي هز محطة بورت أوثوريتي في مانهاتن بنيويورك صباح يوم الاثنين "محاولة هجوم إرهابي".
وأفاد رئيس البلدية بيل دي بلاسيو بأنه لا توجد وقائع أخرى معروفة، وبأن المشتبه به تصرف بمفرده على ما يبدو.
وقالت الشرطة إن مشتبها به أصيب، وإنها تحتجزه حاليا لكن لم يصب أي شخص آخر في الحادث الذي وقع في أحد أكثر مراكز النقل في المدينة ازدحاما ساعة الذروة الصباحية.
ونقلت قناة (دبليو.ايه.بي.سي) التلفزيونية المحلية عن مصادر من الشرطة قولها إنه يحتمل أن تكون قنبلة انفجرت في إحدى الأنابيب في ممر تحت الأرض في محطة بورت أوثوريتي.
وذكر تلفزيون (دبليو.بي.آي.إكس) نقلا عن مصادر إن رجلا "ربما يحمل عبوة ناسفة أخرى" اعتقل في محطة مترو الأنفاق.
وقالت محطة بورت أوثوريتي في بيان على تويتر إن محطة الحافلات أغلقت مؤقتا.
وقال مرتاد للمحطة يدعى دييجو فيرنانديز "كان هناك تدافع في الدرج للخروج.. الجميع كان خائفا ويركض ويصرخ".
وذكرت وسائل إعلام محلية والبيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أحيط علما بالحادث.
وأثرت أنباء الواقعة على الأسواق المالية خلال التعاملات، وقلصت العقود الآجلة لمؤشر ستاندر آند بورز 500 وتراجع الدولار أمام الين وزادت أسعار أذون الخزانة الأمريكية.
وجاء الحادث بعد أقل من شهرين من قيام مهاجر أوزبكي بقتل 8 أشخاص باقتحامه مسارا للدراجات في نيويورك بسيارته في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عنه.
وفي سبتمبر 2016 أصاب رجل أكثر من 24 شخصا عندما فجر قنبلة محلية الصنع في حي تشيلسي بنيويورك.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا