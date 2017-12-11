مجدي يعقوب مع صاحبة السعادة على رأس برامج التوك شو اليوم

خريطة برامج التوك شو

رحاب صبحى



مجدى يعقوب فى "صاحبة السعادة" على سى بى سى

يستضيف برنامج " صاحبة السعادة " على قناة سى بى سى فى الثالثة عصرا ، الدكتور الكبير مجدى يعقوب أشهر دكتور قلب فى مصر ويدور الحوار عن مايقوم به دكتور مجدى من انجازات فى مجال القلب فى العالم وما قدمه من مساعدات للمرضى خلال الفترات الماضية ومشاريعه القادمة فى مجال القلب.



مساء dmc يقدم حلقة من داخل الهرم الأكبر

فى حلقة خاصة وحصرية من برنامج "مساء DMC" فى العاشرة مساءً تقدمها الاعلامية إيمان الحصري، من داخل الاهرم الاكبر وأبو الهوال، فى سبق يعتبر أول مرة دخول كاميرة تليفزيونية داخل "أبو الهوال".



ويصاحبها فى الحلقة العالم زاهى حواس حيث يدور الحوار عن الاكتشاف الاخير الخاص بوجود تجويف داخل "الهرم الاكبر" الذى تم الاعلان عنه مؤخرا وتناولته جميع الصحف والمجالات العلمية فى العالم فى الاسابيع الاخيرة.





وزير السياحة فى برنامج " من ماسبيرو " على الاولى

يستضيف برنامج من ماسبيرو على القناة الاولى فى العاشرة والنصف مساءً ، وزير السياحة يحى راشد فى فقرة طلب احاطه والذى يقدمه النائب مصطفى بكرى ويرد على العديد من التساؤلات والاستفسارات حول كيفية دعم وتنمية الساحة المصرية وخطة وزارة السياحة البرنامج تقديم شيرين الشايب.



حسن فتحى فى DMC SPORT على " الحريف"

يستضيف الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، في برنامجه "الحريف" على قناة "DMC SPORT"، حسني فتحي لاعب مصر المقاصة في العاشرة مساء.



ويدور الحوار عن سر تألقه مع الفريق الفيومي، وكواليس الفترة التي قضاها داخل نادي الزمالك، وأسباب رحيله سريعًا عن القلعة البيضاء.



يستضيف عزمي مجاهد، في برنامجه "الملف" على قناة "العاصمة"، فى الثامنة مساءً الكاتب الصحفي أحمد السرساوي نائب رئيس تحرير أخبار اليوم، والدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.



ويتطرق الحوار للقمة المصرية-الروسية ولقاء الرئيس بالرئيس الفلسطيني عباس أبومازن، كما تتضمن الفقرة الأولى من الحلقة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس.



حسام حسنى فى" أخر النهار"

يستضيف الإعلامي معتز الدمرداش، في أولى حلقاته من برنامج "آخر النهار" على شاشة النهار فى الثامنة مساءً، حسام حسن عميد لاعبي العالم.



ويتحدث حسام عن كيف يرى حظوظ المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم في روسيا، وما كواليس ظهوره مع عظماء لاعبي العالم، وأسرار صورته السيلفي مع الرئيس الروسي بوتين، وكيف يرى فوز محمود الخطيب برئاسة النادي الأهلي، وما حظوظ المصري البورسعيدي في المنافسة هذا العام، وما حقيقة اعتزاله عن تدريب المصرى بعد الهزيمة أمام وادى دجلة.



يذكر أن معتز الدمرداش انضم إلى شبكة النهار مؤخرًا، ويقدم برنامج "آخر النهار" أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.