أجندة الأحداث السياسية الثلاثاء 12 ديسمبر

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



البرلمان

تواصل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، غدا الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر القانون رقم 159 لسنة 1981.



تستكمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى ، غدا الحوار المجتمعي الذي بدأ اول أمس الأحد ، حول مشروع قانون المزايدات والمناقصات المقدم من الحكومة.



يواصل معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب، أعمال الندوة التى ينظمها تحت عنوان " مصر وأفريقيا.. قراءة فى آليات التقارب والتواصل" غداً الثلاثاء، وذلك خلال 3 جلسات تبدأ الأولى منها فى تمام الساعة 11 صباحاً لمناقشة قضية الاستثمار الزراعي فى حوض النيل.



ويحاضر فيها د. محمد عادل الغندور ، وتناقش الجلسة الثانية، قضية القوى الإقليمية الأفريقية ويحاضر فيها د. أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الأفريقية، والجلسة الختامية حيث " مصر وأفريقيا .. رؤية نحو المستقبل" يحاضر فيها د. السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب.



تأتى الندوة فى إطار سلسلة الندوات التى ينظمها معهد التدريب البرلمانى بشكل دورى لتناول القضايا المختلفة المطروحة على الساحة.



وزراء وحكومة

حددت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مواعيد لقائها مع أعضاء مجلس النواب، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع (من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة مساء) موعدا دوريا للقاء النواب، بمقر الوزارة فى شارع صلاح سالم.



يشارك الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا الثلاثاء، في ندوة تنظمها غرفة القاهرة التجارية لمناقشة المشاكل التي تواجه التجار ومقترحات حلها ، ومن أبرز الموضوعات على مائدة الندوة، قرار الوزارة الخاص بإلزام التجار بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة والمنتظر تطبيقعه في يناير 2018 .



تنظم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ندوة لسيدات ديوان عام المديرية والقيادات النسائية بدواوين الإدارات التعليمية، غدا الثلاثاء، وذلك كبرنامج توعوى بعنوان " أثر المرأة المصرية في التنمية وتحقيق رؤية 2020 / 2030 " ، يأتى ذلك في ظل الأحداث الجارية، ومن المقرر أن يحاضر فى الندوة اللواء أركان حرب محمد حسين سلمان أستاذ العلوم السياسية بأكاديمية ناصر العسكرية، وذلك فى تمام العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية بميدان عبده باشا ، تحت رعاية وإشراف فريدة مجاهد وكيل أول الوزارة مديرة المديرية.



أحزاب وحركات ونقابات

تنظم اللجنة الوطنية المصرية للحوكمة برئاسة السفير أشرف راشد، والتي تعمل في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المعنية بالحوكمة في القارة الأفريقية، ورشة عمل بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة ، غدا الثلاثاء ، وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى ان الورشة تهدف إلى التعريف بالآلية وأنشطتها.



تعقد منظمة المرأة العربية الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية على مستوى السيدات الأول أو من ينوب عنهن برئاسة الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية ممثلة سلطنة عمان ورئيسة منظمة المرأة العربية في دورتها الحالية، غدا الثلاثاء ، وقالت منظمة المرأة العربية فى بيان، إن هذا الاجتماع في سياق مرحلة دقيقة من تاريخ المنطقة العربية، نظرا للتهديدات التي تحيط بها، ويأتي في مقدمتها التهديد الأكبر من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها للقدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، والذي سيؤدي إلى مرحلة جديدة من العنف وعدم استقرار الأوضاع بالمنطقة، فضلا عن الارهاب الذي يتصاعد ويتغير شكله ومكانه في الدول العربية.



تقيم حملة "كلنا معاك من أجل مصر" ، احتفالية غدا الثلاثاء ، باستاد كفر الشيخ الرياضي، في إطار فعاليات حملة "كلنا معاك من أجل مصر على مستوى الجمهورية" لحث الرئيس السيسي على الترشح لفترة رئاسة ثانية العام المقبل ، ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية شخصيات عامة، على رأسهم الدكتور محمد منظور، المنسق العام للحملة وأعضاء اللجنة العليا على مستوى الجمهورية، والكاتب الصحفي النائب "مصطفى بكري" ورؤساء لجان وأعضاء بمجلس النواب وأعضاء من اتحاد كرة القدم المصري، ونواب المحافظة.



جامعات

تستعد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة لعقد مؤتمرها العلمي الدولي (الأزهر الشريف البناء المعرفي والأمن الفكري) صباح غدا الثلاثاء ، بقاعة الأزهر للمؤتمرات برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ، و المؤتمر يتضمن عدة محاور يشمل الأول منها البناء المعرفي في المؤسسات التعليمية بالأزهر الشريف والأمن الفكري بينما يشمل الثاني البناء المعرفي الذاتي ومصادر التلقي والانحرافات الفكرية في فهم النصوص وأثرها على البناء المعرفي في حين يشمل الثالث البناء المعرفي الفقهي والأصولي والأمن الفكري، ويشمل الرابع دور الإعلام في البناء المعرفي وتحقيق الأمن الفكري كما يشمل الخامس البناء المعرفي ودوره في استثمار العقول والمعارف والأفكار وتوظيفها في شتى المجالات، ويشمل السادس البناء القانوني والأمن الفكري.



أخرى

تنظم الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، غدا الثلاثاء، ندوة علمية تحت عنوان "اليوم التوعوى" لمواكبة كل ما هو جديد بالتعاون مع هيئة الرقابة النووية والاشعاعية ، وتهدف الندوة إلى دعم ونشر مفهوم الأمن النووى بالمطارات المصرية لتأمين المنافذ الجوية من أى ملوثات أو مواد مشعة تدخل مصر بطريقة غير شرعية، وذلك ضمن البرامج التثقيفية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.